Kulminacja ekstremalnych upałów w Polsce. Tyle może wynieść rekord temperatury

Fala ekstremalnego upału przyniosła we wtorek 4 sierpnia temperatury przekraczające 40 st. C w kilku państwach Europy Środkowej. Wyjątkowo gorąco było w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. W środę kulminacja gorąca spodziewana jest w Polsce.

Według danych przekazanych przez Radio ZET w czeskim Pilznie termometry pokazały 41,5 st. C. Jeżeli pomiar zostanie oficjalnie potwierdzony, będzie to najwyższa temperatura odnotowana w historii pomiarów w Czechach.

W Bratysławie zmierzono 40,8 st. C, co ma być nowym rekordem sierpnia w słowackiej stolicy. Nie jest to jednak rekord całej Słowacji. Tamtejszy instytut meteorologiczny SHMÚ informował, że 30 czerwca 2026 roku w miejscowości Kamenica nad Hronom odnotowano 41,3 st. C. Ekstremalnie gorąco było również na Węgrzech. W Budakalász, mieście położonym w pobliżu Budapesztu, temperatura sięgnęła 41,1 st. C.

Podobnie gorąco jest również w Chorwacji, gdzie władze wydały skierowane do turystów ostrzeżenia.

Bieżące wskazania stacji meteorologicznych mają charakter operacyjny. Uznanie nowych rekordów wymaga sprawdzenia poprawności działania urządzeń i zatwierdzenia wyników przez krajowe służby meteorologiczne.

W Polsce możliwe nawet 39 stopni

W środę 5 sierpnia fala upału osiągnie kulminację również w Polsce. Według prognozy Onetu najgoręcej będzie na południu, południowym wschodzie i częściowo w centrum kraju. Temperatura ma tam wynieść od 36 do 38 st. C.

Lokalnie, na obszarze między Warszawą a Rzeszowem, termometry mogą pokazać nawet 39 st. C. W tych regionach niewykluczone jest ustanowienie nowych lokalnych rekordów temperatury. W głębi kraju spodziewane jest od 30 do 34 st. C, natomiast nad morzem około 28 st. C.

Noc ze środy na czwartek również będzie wyjątkowo ciepła. Na Podkarpaciu temperatura może nie spaść poniżej 24 st. C. Na Pomorzu oraz w rejonie Zakopanego prognozowane jest około 17 st. C.

Upał i gwałtowne burze

Ekstremalnym temperaturom będą towarzyszyć niebezpieczne zjawiska. Na zachodzie, północy i w części centralnej Polski mogą powstawać burze, w tym superkomórki.

Lokalnie prognozowane są opady do 30 mm, grad o średnicy od 3 do 5 cm oraz porywy wiatru osiągające 80–90 km na godz. Niektóre burze mogą pozostać aktywne także w nocy. Aktualne ostrzeżenia należy sprawdzać w komunikatach IMGW, ponieważ ich obszar i stopień mogą być na bieżąco zmieniane.

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