Prawie cała Polska na czerwono. Tusk wydał apel do Polaków: „Mam do was gorącą prośbę”

W środę w większości kraju spodziewane są temperatury powyżej 35 st. C. Według zapowiedzi synoptyków rozwój burz będzie dziś możliwy szczególnie w północnej oraz zachodniej części kraju.

Tusk wydał apel ws. upałów do pracodawców

5 sierpnia premier po porannym bieganiu opublikował post w serwisie X, w którym odniósł się do obecnej sytuacji pogodowej w Polsce. – Biegłem o godz. 7.00, było 25 st. C najwyżej. Słońce za chmurką, a i tak ledwo żyję. To było właściwie truchtanie, nie bieg. A to było 50 minut, wyobraźcie sobie osiem godzin pracy w upale, który może osiągnąć dzisiaj w całej Polsce blisko 40 st. C – przekazał polityk.

Następnie zwrócił się z apelem do pracodawców. – Żebyście zadbali o swoich pracowników, współpracowników i o siebie. Jak macie klimę nie oszczędzajcie jej dzisiaj. Każdy powinien mieć dostęp do zimnej wod. Kurtyny wodne, wiatraki, zasłonięte okna, zmiana miejsca pracy i charakteru pracy, jeśli to jest możliwe. Praca zdalna, jeśli to jest możliwe – przekazał Donald Tusk.

– Jak już nie ma innego sposobu, powinniście zrobić przerwę, bo w temp. blisko 40 st. C na zewnątrz, chodzi już o ludzkie zdrowie, a nawet życie. Bardzo was proszę, w te upalne godziny bądźcie ludźmi dla innych i dla siebie – dodał.

Upały w Polsce. IMGW wydał alerty dla całego kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla całej Polski przed upałem oraz burzami.

„Najwyższy, trzeci stopień ostrzeżeń przed upałem obejmuje rozległy obszar Polski centralnej, wschodniej i południowej. Prognozowane są bardzo wysokie temperatury, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. W pozostałej części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, a lokalnie wydano również ostrzeżenia przed burzami”.

Przypominamy, w tak upalne dni należy pić dużo wody, ograniczać przebywanie na słońcu, a także unikać intensywnego wysiłku fizycznego. Nie wolno też pozostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanych pojazdach.

Meteorolodzy poinformowali także, aby w trakcie burz śledzić aktualne komunikaty i ostrzeżenia, zabezpieczyć przedmioty na balkonach i posesjach, a także zachować szczególną ostrożność podczas podróży.

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