Kaczyński przeszedł do ofensywy. Zaskakujące słowa o Morawieckim

Prezes PiS Jarosław Kaczyński uderzył w mediach społecznościowych w lidera stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Swojego byłego współpracownika oskarżył o próbę odcięcia się od własnego dorobku i zwalczanie PiS zamiast rządu Donalda Tuska.

Kaczyński atakuje Morawieckiego: Jego wrogiem nie jest Tusk

„Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Najwyraźniej Mateusz Morawiecki ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej” – zaczął wpis Kaczyński.

Morawiecki w programie Rymanowski Live na YouTube podkreślał, że PiS tylko straci na próbach zwalczania jego stowarzyszenia. – Na koniec może się okazać, że jesteśmy ostatnim ratunkiem PiS-u, chociaż będziemy walczyli o wynik jeszcze lepszy – mówił polityk.

Morawiecki odcina się od decyzji PiS. Kaczyński komentuje

„Były premier zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych, często niezgodnie z prawdą… Skoro tak bardzo się z nimi nie zgadzał, wypada zapytać: dlaczego nie odcinał się od tych decyzji publicznie albo nawet nie zrezygnował z funkcji premiera?” – pytał prezes PiS.

Odpowiadał w ten sposób na inne słowa Morawieckiego, powtarzane w licznych wywiadach. Były premier przyznawał, że nie zawsze zgadzał się z decyzjami kierownictwa partii, które jednak wykonywał jako szef rządu. Chodzi m.in. o sprawę „Piątki dla zwierząt”, zaostrzenie prawa aborcyjnego czy zarządzanie Polską Grupą Zbrojeniową.

„Co jakiś czas słyszę, że członkowie rozłamowego stowarzyszenia byli zapewniani przez Mateusza Morawieckiego, że i tak lista będzie wspólna… Po takich wypowiedziach ich szefa uwierzyć w to jest niezmiernie trudno” – pisał dalej Kaczyński.

„Mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie. Odnosiłem je również w trakcie naszych rozmów. Daj Boże, żebym się mylił” – dodawał na końcu Jarosław Kaczyński.

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