Polacy wskazali lidera prawicy. Kaczyński stracił miejsce po rozpadzie PiS

Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości zachwiał dotychczasowym układem sił na prawicy. Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski pokazuje, że Jarosław Kaczyński nie jest już samodzielnym liderem tego obozu. Minimalnie wyprzedza go prezydent Karol Nawrocki.

Najwięcej Polaków nie widzi lidera prawicy

Największa grupa ankietowanych – 32,1 proc. – uważa, że polska prawica nie ma obecnie żadnego lidera. Kolejne 9,8 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”.

Wśród konkretnych polityków prowadzi Karol Nawrocki z wynikiem 20,4 proc. Jarosława Kaczyńskiego wskazało 19,8 proc. badanych. Różnica wynosi zaledwie 0,6 pkt proc. i mieści się w granicach błędu statystycznego.

Mateusz Morawiecki uzyskał 9,1 proc. wskazań. Za nim znaleźli się Sławomir Mentzen – 4,5 proc., Przemysław Czarnek – 2,6 proc. oraz Krzysztof Bosak – 1,7 proc.

Nawrocki wygrywa wśród wyborców opozycji

W grupie sympatyków PiS i Konfederacji przewaga prezydenta jest już wyraźniejsza. Karola Nawrockiego za lidera prawicy uznaje 31 proc. z nich, a Jarosława Kaczyńskiego – 27 proc. Mateusz Morawiecki otrzymał zaledwie 3 proc. wskazań.

Jeszcze mocniejszą pozycję Nawrocki ma wśród wyborców dwóch Konfederacji. W tej grupie wskazało go 37 proc. badanych. Sławomir Mentzen uzyskał 12 proc., Jarosław Kaczyński 8 proc., Krzysztof Bosak 6 proc., a Mateusz Morawiecki 5 proc.

Badanie przeprowadzono 24–25 lipca metodą CAWI/CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

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