Warszawa zatrzymała się w godzinę „W”. Tak uczczono bohaterów

W sobotę 1 sierpnia punktualnie o godz. 17 w całej Warszawie rozległ się dźwięk syren alarmowych. Zabiły również dzwony stołecznych kościołów. Na minutę zatrzymali się kierowcy, piesi oraz uczestnicy zgromadzeń odbywających się w różnych częściach miasta.

Warszawiacy i turyści oddali w ten sposób hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego oraz zamordowanym mieszkańcom stolicy. Na ulicach pojawiły się biało-czerwone flagi i symbole Polski Walczącej.

Uroczystości przy pomniku Gloria Victis

Centralne obchody godziny „W” odbyły się przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W uroczystości uczestniczyli powstańcy, ich rodziny, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz mieszkańcy Warszawy.

Hołd walczącym oddano również w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Rocznicowe zgromadzenia zorganizowano także w poszczególnych dzielnicach stolicy.

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17. Planowana na kilka dni walka trwała 63 dni. Zginęło około 18 tys. powstańców i nawet 180 tys. cywilnych mieszkańców miasta. Po kapitulacji Niemcy wypędzili ludność i przystąpili do systematycznego niszczenia Warszawy.

Prezydent świętował godzinę „W”

W głównych uroczystościach uczestniczył prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa złożył wieniec wraz z innymi delegacjami pod pomnikiem „Gloria Victis”.

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