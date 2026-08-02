Kręcili tu serial „1670”. Organizują wyjątkowe wydarzenie

Wydarzenie rozpocznie się w samo południe o godzinie 12:00. Na własne oczy będzie można zobaczyć cięcie na traku mechanicznym, żywicowanie i zrywkę konną z załadunkiem drewna na wóz. W tym samym czasie w zagrodzie z Kopci będzie miała miejsce prezentacja psów myśliwskich. A tuż po wystawie odbędą się pokazy łucznicze. Wszyscy zainteresowani będą mogli spróbować swoich się w strzelaniu z łuku.

Koń, jaki jest każdy widzi

Głównym punktem dnia będą zawody jeździeckie oraz prezentacja koni różnych ras. Po ich zakończeniu tradycyjnie odbędzie się parada konna przy dźwiękach kapeli „Dzikowianie”. Imprezę zakończymy konkursami dla publiczności takimi jak: rzucanie podkowami do koszy, wspinaczka po słupie oraz „Baba z wozu, koniom lżej”.

Tego dnia udostępnione dla zwiedzających będzie leśnictwo z leśniczówką z Zerwanki, suszarnią z Pateraków oraz stajnią z Przecławia. Jak w każdą niedzielę będzie można posmakować regionalnych potraw, które zapewnią Koła Gospodyń Wiejskich z Domatkowa, Kolbuszowej Dolnej oraz Porąb Dymarskich. Obok kuźni ze Staniszewskiego pokaz kowalstwa poprowadzi Stanisław Kopala, natomiast w zagrodzie z Wrzaw Jan Dudziak zaprezentuje tradycyjne zabawkarstwo, a w zagrodzie z Woli Zarczyckiej Paweł Kida wikliniarstwo.

Harmonogram wydarzenia

12:00 –13.00 Prezentacje ras psów myśliwskich/ zagroda z Kopci

12.00 – 17.00 Zwiedzanie leśniczówki z Zerwanki

12.00 – 17.00 Pokazy prac leśnych/ leśnictwo

12.00 – 18.00 Pokaz rzemiosła. Zabawkarstwo (Jan Dudziak) zagroda z Wrzaw, Kowalstwo (Stanisław Kopala) kuźnia ze Staniszewskiego. Wikliniarstwo (Paweł Kida) zagroda z Woli Zarczyckiej.

12.30 – 17.00 – Kuchnia regionalna/ szkoła z Trzebosi/ sad obok zagrody józefinskiej/ leśnictwo

13.00 – 18.00 – pokazy łucznicze/ zagroda z Kopci

13.00 – 15.15 – zawody jeździeckie i pokaz ras koni/ łąka z wiatrakami

15.30 – 16.00 – parada koni z placu plebańskiego pod założenie leśne

16.30 – 18.00 – konkursy dla publiczności/ łąka z wiatrakami

3 sezon serialu „1670”

Niebawem, bo już 5 sierpnia 2026 r. na ekrany powróci serial „1670” w nowej odsłonie. Ponownie na ekranie zobaczymy Jana Pawła (Bartłomiej Topa), Zofię (Katarzyna Herman), księdza Jakuba (Michał Sikorski) i innych bohaterów.

Punktem wyjścia 3 sezonu jest kontynuacja z finału sezonu drugiego. Wyjawiona prawda o pochodzeniu Jana Pawła wywoła prawdziwy rodzinny kryzys.

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