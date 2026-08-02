Brutalny atak Ukraińca na kobietę. Jej stan jest krytyczny

Do napadu doszło w sobotę 1 sierpnia 2026 r. na wrocławskim osiedlu Muchobór Wielki. 18-letni Ukrainiec przed godziną 23:00 zaatakował młodą kobietę wracającą do domu. Groził kobiecie nożem. Jej stan zagraża życiu.

Brutalny atak z nożem w ręku

Młoda kobieta wracała do domu przy ulicy Gagarina. Ukrainiec z nożem miał wejść do tej samej klatki i zaatakować dziewczynę – informuje Gazeta Wrocławska.

Napastnik zdążył zbiec z miejsca zdarzenia, ale niedługo potem został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna.

Motyw sprawcy

Na razie nie wiadomo, co kierowało 18-letnim obywatelem Ukrainy. Nie ustalono jeszcze czy ofiara i napastnik znali się wcześniej.

– Stan kobiety jest zagrażający życiu. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako usiłowanie zabójstwa – powiedział podkom. Aleksdra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Gazeta Wrocławska ustaliła, że 18-latek, który zaatakował brutalnie kobietę jest obywatelem Ukrainy. Prawdopodobnie ofiarą jest Polka.Obecnie przebywa w szpitalu a jej stan jest krytyczny.

Odpowiedzialność karna

Ukraińcowi grozi surowa kara. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności od 10 lat w górę lub nawet dożywocie.

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