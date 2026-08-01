Atak na Ukrainkę w Gdynii. Kierwiński reaguje

Do ataku doszło w czwartek około godz. 15.30 na schodach przy ulicy Żelaznej w Gdyni. Według wstępnych ustaleń policji nieznany wówczas mężczyzna podszedł do 40-letniej obywatelki Ukrainy i dwukrotnie uderzył ją drewnianą laską spacerową w tył głowy. Następnie uciekł.

Poszkodowana została przewieziona do szpitala. Po przeprowadzeniu badań opuściła placówkę, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja zatrzymała 76-latka

W sobotę pomorska policja poinformowała, że funkcjonariusze kryminalni z Gdyni zatrzymali podejrzewanego o atak 76-letniego obywatela Polski.

Prokuratura Rejonowa w Gdyni objęła ściganiem z urzędu przestępstwo uszkodzenia ciała kobiety. Policja zastrzegła jednocześnie, że zebrane dotychczas informacje nie potwierdzają pojawiających się podejrzeń dotyczących charakteru napaści. „Dotychczasowe ustalenia nie wskazują, aby zdarzenie miało charakter przestępstwa motywowanego uprzedzeniami na tle narodowościowym” – przekazano.

Kierwiński reaguje na zatrzymanie

Komunikat policji udostępnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. „Brawo pomorska policja. Zero tolerancji dla agresji i nienawiści” – napisał polityk.

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