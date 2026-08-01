Nirmal Purja nie żyje. Legendarny himalaista zginął pod lawiną

Nirmal Purja znalazł się wśród dziesięciu ofiar lawiny, która zeszła na Broad Peak w pakistańskiej części Karakorum. Śmierć 43-letniego himalaisty potwierdziła założona przez niego agencja Elite Exped.

Do tragedii doszło w czwartek 30 lipca około godz. 9 czasu lokalnego. Lawina zeszła na wysokości około 6600 metrów, gdy międzynarodowa grupa wspinaczy zmierzała w kierunku szczytu.

Dziesięć ofiar lawiny na Broad Peak

Lawina porwała wszystkich członków wyprawy. Wśród ofiar byli wspinacze z Nepalu, Pakistanu, Stanów Zjednoczonych, Omanu i Chin. Początkowo grupa została uznana za zaginioną.

Akcję poszukiwawczą utrudniały wysokość, ukształtowanie terenu oraz warunki pogodowe. Ratownicy lokalizowali ciała między innymi za pomocą dronów. W sobotę potwierdzono, że nikt z dziesięcioosobowej grupy nie przeżył.

Broad Peak ma 8051 metrów wysokości i jest dwunastym najwyższym szczytem świata.

Kim był Nirmal Purja?

Purja był jednym z najbardziej rozpoznawalnych himalaistów ostatnich lat. W 2019 roku zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników w ciągu 189 dni, ustanawiając rekord przedstawiony później w filmie Netfliksa „14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych”.

W styczniu 2021 roku znalazł się w dziesięcioosobowej nepalskiej grupie, która jako pierwsza w historii zdobyła K2 zimą. Purja należał do liderów tej wyprawy.

Przed rozpoczęciem kariery wspinaczkowej służył w brytyjskich siłach zbrojnych, w tym w siłach specjalnych.

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