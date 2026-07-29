Nowy pomysł Janusza Kowalskiego. Ogłosił „interwencję” w sprawie Ukraińców

Poseł Janusz Kowalski słynie ze swoich kontrowersyjnych tez i pomysłów, często będących na granicy dobrego smaku. Tym razem poseł w przeszłości zrzeszony w PiS postanowił wejść w rolę społecznika, który będzie stał na straży „dobrobytu” Polaków i „krzywdy”, jakiej mogą doznawać ze strony Ukraińców mieszkających w Polsce.

Janusz Kowalski apeluje do Polaków o donoszenie na Ukraińców

W nowym nagraniu opublikowanym w serwisie X Kowalski zaapelował do osób, które – jak twierdzi – doświadczyły dyskryminacji ze strony Ukraińców. Poprosił o kontakt mailowy i przekonywał, że „Polak powinien być Polakiem we własnym kraju”. W swoim stylu dorzucił też ostrą tezę, że „nie można pozwolić”, aby imigranci mieli w Polsce lepiej niż obywatele naszego kraju.

– Jeżeli doświadczyłeś dyskryminacji ze strony Ukraińców i widzisz nierówne traktowanie, a Polak powinien przecież być Polakiem we własnym kraju, we własnej ojczyźnie, napisz do mnie na adres [email protected]! Nie można pozwolić na to, aby obcy, aby imigranci, Ukraińcy mieli lepiej niż Polacy we własnym domu – apeluje poseł Janusz Kowalski w nowym nagraniu, które udostępnił na swoim profilu na platformie X.

To kolejna wypowiedź posła Kowalskiego zbudowana na prostym politycznym kontraście, na zasadzie „my” kontra „oni”. Problem w tym, że poseł nie przedstawił żadnych konkretnych danych, skali zjawiska ani propozycji poważnych działań systemowych. Zamiast tego zaproponował skrzynkę mailową przeznaczoną na donosy i alarmistyczny ton.

Janusz Kowalski w obronie TV Republika i fundacji Sakiewicza

Z kolei w poniedziałek Janusz Kowalski wygłosił także przemówienie w obronie prawicowej stacji telewizyjnej TV Republika. Przy Skwerze Tarasa Szewczenki w Warszawie zorganizowano manifestację, podczas której protestowano przeciwko zajęciu rachunków bankowych Fundacji Niezależne Media. Do udziału w wydarzeniu namawiał Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”. Swoją obecnością wsparł go właśnie były poseł PiS Janusz Kowalski, który w płomiennej przemowie bronił interesów kontrowersyjnej fundacji Tomasza Sakiewicza, prezesa Republiki.

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