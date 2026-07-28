Sakiewicz miał już media, ubezpieczenia, energię. Teraz rusza z Republika Mobile

Telewizja Republika od końcówki maja zapowiadała chęć utworzenia swojej sieci telekomunikacyjnej. O tym pomyśle widzom stacji opowiadał jej prezes, Tomasz Sakiewicz.

Republika Mobile. Sakiewicz rusza z nowym biznesem

– Mamy już Republikę, która będzie zajmowała się ubezpieczeniami, mamy Republikę, która zajmuje się energią, a teraz łącznością komórkową i być może też docelowo internetową. To wszystko dla państwa – ogłaszał. Później w swojej telewizji emitował krótkie spoty z logo Republika Mobile.

Ofertę poznaliśmy we wtorek 28 lipca. To dwa abonamenty telefoniczne za 24 zł i 36 zł miesięcznie z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz internetem w standardach LTE i 5G. W tańszej opcji do rozdysponowania jest 8 GB danych internetowych, a w droższej 50 GB oraz roaming telefoniczny i 18 GB danych na kraje Unii Europejskiej. Trzy pakiety z samą usługą internetową to 60 GB za 39 zł miesięcznie, 200 GB za 69 zł miesięcznie oraz 500 GB za 99 zł miesięcznie.

Czym Republika Mobile chce przyciągnąć klientów?

– Przejrzyste abonamenty, brak ukrytych opłat, największy zasięg w całej Polsce. Wybierz Rmobile i zacznij rozmawiać bez ograniczeń – tak zachęcają nowych klientów twórcy strony internetowej Republika Mobile. Publikują też hasła „Łączymy pokolenia” oraz „Sieć, która działa dla Ciebie”. Usługa wystartować ma w sobotę 1 sierpnia.

Jako administratora plików cookie i danych osobowych podano spółkę Rmobile, której nie ma jeszcze w elektronicznym Krajowym Rejestrze Sądowym. Republika Mobile będzie działać jako tzw. wirtualny operator telekomunikacyjny. Skorzysta więc z infrastruktury któregoś z największych telekomów. Nie wiadomo jeszcze, z którym koncernem będzie współpracować.

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