NATO reaguje ws. rakiety w Polsce. Prokuratura przekazała najnowsze informacje

– Mamy do czynienia z rakietą – nie z dronem itd. (...) Najprawdopodobniej (...) z taką o oznaczeniach Ch-101 [to rosyjski strategiczny pocisk manewrujący ziemia-powietrze – przyp. red.]. Zawierała ona materiał wybuchowy o znacznej ilości. Aktualnie trwają czynności w miejscu wybuchu tej rakiety – w leju o szerokości ok. 10 m głębokości i szerokości ok. 5 m. Zmierzają one do tego, aby zabezpieczyć wszelkie odłamki, elementy tej rakiety oraz pobierane są próbki ziemi – mamy już zgromadzony bardzo obszerny materiał dowodowy. (...) Zostanie on skierowany do biegłych z laboratorium i Żandarmerii Wojskowej, którzy precyzyjnie odtworzą z czym mamy do czynienia, potwierdzą te wstępne ustalenia, zbadają materiał pobrany na miejscu zdarzenia, aby mieć (...) konkretną wiedzę z jakim rodzajem środka powietrznego mamy do czynienia. (...) Te wstępne ustalenia potwierdzają wcześniejsze, które już państwu [opinii publicznej – red.] przekazaliśmy – poinformował 30 lipca prok. Marcin Kozak.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie przekazał, że do lokalizacji, gdzie znajduje się ogromny krater, przybyło ok. 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. – Przystąpili oni do przeczesywania okolicznych pól. (...) Chcemy mieć m.in. pewność, że gdy oddalimy się z tego miejsca po zakończeniu czynności, nie pozostaną tu elementy po tym wybuchu. (...) 100 proc. pewności nigdy nie będziemy mieli, ale dokładamy najwyższych starań, aby zabezpieczyć okolicznych mieszkańców, by uniknąć takiej sytuacji, że będą znajdowane różne elementy – zaznaczył.

Jeden z dziennikarzy obecnych na konferencji prasowej w Tarnawie-Kolonii zapytał śledczego, czy żołnierzom WOT udało się już znaleźć jakieś szczątki. – Mamy bardzo bogaty materiał dowodowy. (...) Zabezpieczone pozwalają nam na wysnucie wniosku, (...) że mamy do czynienia z określonym pociskiem, środkiem powietrznym (...) i m.in. ładunkiem wybuchowym. (...) Teren został zmapowany dronem, aby określić zasięg, który powinien zostać przez nas zbadany – poinformował prokurator.

Strona polska poprosiła o pomoc Ukrainę – jeden z ekspertów jest w drodze na Lubelszczyznę. – Jeszcze jest w podróży. (...) Będziemy z jego wiedzy chętnie korzystali – wskazał rzecznik PO w Lublinie. Wskazał też, że postępowanie prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej oraz sprowadzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego.

Głos ws. zabrał też przedstawiciel NATO. – NATO będzie podejmować wszelkie działania w celu obrony Sojuszu -zapewnił pułkownik Martin O'Donnell (cytat za Interią).

Więcej informacji wkrótce...