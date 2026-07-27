Brutalne pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Jest reakcja Ukrainy

W niedzielę 26 lipca na ulicy Okulickiego we Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia. W sieci zamieszczono nagranie, na którym widzimy trzech rosłych mężczyzn, bijących i kopiących po głowach obywateli Ukrainy. Agresorzy nie oszczędzali nawet kobiety, która starała się chronić swojego partnera. Otrzymała silne ciosy, a jej najprawdopodobniej szyję rozcięto ostrym narzędziem.

Wrocław. Brutalne pobicie ukraińskiej pary

– Policja od razu przyjechała na miejsce zdarzenia. A potem pogotowie zabrało dzieci do szpitala. Córka miała zszywane ucho, oboje mają podejrzenia wstrząśnienia mózgu – mówiła w rozmowie z portalem gazetawroclawska.pl Karina Kitsai, mama pobitej dziewczyny. – Jako matka nie potrafię opisać bólu i strachu, które teraz przeżywam – podkreślała.

– Nie pozwólmy, aby taka tragedia została przemilczana. Chcę, aby sprawcy zostali odnalezieni i ponieśli odpowiedzialność za to, co zrobili – mówiła, prosząc lokalnych dziennikarzy o nagłośnienie sprawy. Brat pobitej dziewczyny opowiadał, że zaczęło się od sprzeczki w sklepie. Mężczyźni wepchnęli się w kolejkę, a Ukrainka zwróciła im uwagę, za co miała być wyzwana m.in. od „szmat”.

– Wszystko wskazuje na to, że był to przestępstwo z nienawiści motywowane wrogością etniczną – przekazała Polsat News Aleksandra Freus, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Prezydent Wrocławia z apelem

Na pobicie zareagował prezydent miasta Jacek Sutryk. Przyznał, że z ogromnym niepokojem i oburzeniem przyjął informację o pobiciu. „Każdy człowiek, niezależnie od tego, jakim językiem mówi, skąd pochodzi i w co wierzy, ma prawo czuć się we Wrocławiu bezpiecznie” – stwierdzał.

„To już nie pojedynczy incydent, lecz niepokojący sygnał, na który wspólnota Wrocławia musi zareagować z pełną stanowczością” – dodawał polityk. Złożył wyrazy współczucia poszkodowanym i ich bliskim, a następnie wyraził nadzieję, że sprawcy zostaną szybko zatrzymani i odpowiedzą za swoje czyny.

Zaapelował do mieszkańców Wrocławia o solidarność i odpowiedzialność. „Nie bądźmy obojętni wobec przemocy, mowy nienawiści i dyskryminacji. Reagujmy zawsze z troską o własne bezpieczeństwo. Zgłaszajmy takie zdarzenia odpowiednim służbom” – wzywał Sutryk.

Zwrócił się też do polityków i osób życia publicznego, wspominając o budowaniu przekazu opartego na strachu, uprzedzeniach i podziałach. Jak zauważył, publiczna narracja może prowadzić do realnej przemocy. „Nasze miasto pozostanie miejscem otwartym, bezpiecznym i solidarnym, w którym każdy ma prawo żyć z godnością i bez obawy o swoje bezpieczeństwo” – pisał.

Ukraina reaguje na pobicie we Wrocławiu

Na zdarzenie zareagował też Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu. W pierwszej kolejności podziękował prezydentowi miasta za okazane wsparcie. W kolejnym komunikacie wzywał do reakcji ze strony polskich służb.

„Musimy zauważyć, że w ostatnim czasie przypadki przemocy i agresji zdarzają się w Polsce częściej, a obywatele Ukrainy są ich ofiarami. Każdy taki przypadek wymaga dokładnego śledztwa i właściwej oceny prawnej” – pisano. Osobną prośbę w tej samej sprawie miał wysłać do polskich władz szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Zachęcano też obywateli Ukrainy do kontaktu z konsulatem w przypadku posiadania informacji o pobiciu na Okulickiego.

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