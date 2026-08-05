Awaria w Warszawie. Dziesiątki posesji bez wody w ekstremalny upał

W środę rano doszło do awarii sieci wodociągowej na warszawskim Ursynowie. Jak wynika z aktualnego komunikatu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, dostawy wody zostały wstrzymane o godz. 8.

Problemy dotyczą 27 posesji przy ul. Farbiarskiej. Na opublikowanej przez MPWiK liście znajdują się budynki o numerach od 46 do 96.

Awaria wodociągów na Ursynowie. Jest beczkowóz

Wodociągi Warszawskie przekazały, że przewidywany termin zakończenia prac i usunięcia awarii to godz. 15. W oficjalnym wykazie usterka nadal oznaczona jest jako będąca „w toku”.

Mieszkańcy pozbawieni bieżącej wody mogą korzystać z beczkowozu ustawionego przy ul. Farbiarskiej 74.

Sytuacja może się jeszcze zmienić, a podawany przez MPWiK termin usunięcia awarii ma charakter przewidywany.

W środę rekordowe upały

Utrudnienia są tym bardziej dotkliwe, że Warszawa mierzy się z falą upałów, o której wcześniej informowaliśmy we Wprost. W środę temperatura w stolicy może sięgnąć około 37 st. C, a dla miasta obowiązuje czerwone ostrzeżenie IMGW przed upałem.

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