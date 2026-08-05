Zatrucie u dzieci na obozie sportowym. Konieczna była nocna ewakuacja

Policja w Tomaszowie Lubelskim poinformowała we wtorek 4 sierpnia o nocnej ewakuacji dzieci przebywających na obozie sportowym piłkarskim zakwaterowanym na terenie jednego z obiektów noclegowych w Kolonii Łaszczówce. Hospitalizacji wymagało 16 dzieci, które zostały przewiezione do okolicznych szpitali m.in. do Zamościa, Biłgoraja oraz Tomaszowa Lubelskiego. Ich stan był stabilny. Pozostałe osoby zostały na miejscu pod obserwacją.

Prawdopodobną przyczyną złego samopoczucia dzieci było zatrucie pokarmowe. Funkcjonariusze podsumowali, że wyjaśnieniem dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia zajmą się odpowiednie służby. W środę lubelska policja dodała, że o sprawie została poinformowana Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim. Sanepid z tego miasta wydał własny komunikat. Dowiadujemy się z niego, że aktualnie prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne.

Zatrucie w Kolonii Łaszczówce. Dzieci w szpitalu, kolejne osoby objęte nadzorem sanitarnym

Na miejscu zdarzenia pracują służby sanitarne, które przeprowadzają kontrole oraz pobierają próby do badań. Stan osób przewiezionych do jest dobry, trwają badania. Nadzorem sanitarnym objęto pozostałych 32 uczestników obozu, kadrę pedagogiczną w liczbie pięciu osób oraz personel zatrudniony w hotelu. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim zapewniła, że o dalszych działaniach i ustaleniach będzie informować na bieżąco.

Portal infotomaszow.pl podał, że uczestnicy obozu piłkarskiego pochodzą piłkarskiego z województwa podkarpackiego i mieli od dziewięciu do 12 lat. U poszkodowanych wystąpiły dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym wymioty i biegunka. Wszyscy byli przytomni, a ich stan był stabilny i niezagrażający życiu. Jak donoszą nowiny24.pl policja prowadzi czynności pod kątem narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia, lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

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