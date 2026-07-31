Jedziesz za granicę? Uważaj na tę rybę, jej jad zabija natychmiast

Osoby, które planują wypoczynek nad Morzem Śródziemnym, powinny zachować ostrożność. Przy brzegach, w okolicy popularnych kurortów, pojawić może się Lagocephalus sceleratus – gatunek uznawany za jedno z najgroźniejszych zwierząt morskich.

Osobniki L. scelaratus występują naturalnie w Oceanie Indyjskim i Spokojnym, ale w ostatnich latach rozprzestrzeniły się m.in. na Morze Śródziemne. Ryby te zaobserwowano już niestety m.in. u wybrzeży Grecji, Cypru, Włoch, Hiszpanii czy Chorwacji.

Jedno ugryzienie ryby może doprowadzić nawet do śmierci

Srebrzysta rozdymka wyposażona została w toku ewolucji w umięśnione szczęki, zdolne do miażdżenia skorup i kości. Gdy zdoła ugryźć ofiarę, na jej ciele zostawia niekiedy głębokie rany, które silnie krwawią. W skrajnych przypadkach konieczna może być amputacja palców lub kończyny dolnej lub górnej.

To jednak nie wszystko – organizm ryby wytwarza tetrodotoksyna (obecna u okazów z rodziny Tetraodontiformes – rozdymkokształtnych). Jest ona obecna w narządach wewnętrznych i na skórze ryby – uznaje się ją za ok. 1200 razy silniejszą od cyjanku. Dawka wynosząca zaledwie 1–2 mg, która trafi do ustroju poszkodowanego, może okazać się śmiertelna.

Co ważne, miejscowi wiedzą, że ryby nie wolno jeść, bowiem jej silny jad nie ulega zniszczeniu nawet podczas gotowania, smażenia czy w procesie zamrażania.

Co zrobić, gdy trucizna rozdymki dostanie się do organizmu?

Jeśli toksyna znajdzie się w krwioobiegu należy działać naprawdę szybko – ale panika nie jest jednak wskazana.

W przypadku zauważenia w wodzie rozdymki nie należy jej dotykać czy wyciągać z morza – i to nawet wtedy, gdy jest martwa. O jej obecności najlepiej poinformować ratowników i lokalne służby.

Gdy ugryzie, u poszkodowanego(ej) należy natychmiast zatamować krwawienie. Następnie zabezpieczyć ranę i przetransportować ją do najbliższego szpitala (lub wezwać karetkę pogotowia). Jeśli mamy pewność, że toksyna trafiła do krwioobiegu danej osoby lub spożyła ona rybę, konieczne jest natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej. Zatrucie rozwija się bardzo szybko, więc trzeba działać natychmiast.

Jakie wywołuje ona objawy? M.in. drętwienie ust i języka, mrowienie, nudności, zawroty głowy czy osłabienie.