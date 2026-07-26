Złowił ogromnego szczupaka. Padł nowy rekord, tyle mierzył

Szczęśliwcem, który zapisał się w historii wędkarstwa, jest Timothy Hicks – mieszkaniec Post Falls.



W połowie czerwca tego roku pasjonat wziął ze sobą wędkę i udał się nad jezioro Pend Oreille (by łowić w tym zbiorniku wodnym, musiał wcześniej otrzymać zgodę od rządowej, stanowej agencji – Idaho Fish and Game).

Gdy już rozsiadł się na brzegu, nie musiał długo czekać – w końcu potężny Esox lucius (ryba z rodziny szczupakowatych – Esocidae) chwycił za przynętę na jego haczyku.

Tyle mierzył gigantyczny szczupak

Jaką długość miał ogromny okaz? 123,5 centymetra – poinformował lokalny portal Idaho News.

Rekord został już oficjalnie potwierdzony.

Żaden wędkarz nie jest w stanie pobić ich od lat

A oto rekordy, które ustanowione zostały dekady temu, a jednak wciąż żaden zapalony wędkarz z USA nie jest w stanie ich przebić. Wszystkie padły oczywiście na terenie Stanów Zjednoczonych.

Instrukcja (od lewej): nazwa ryby, waga, dane wędkarza, rok i miejsce połowu:

Sumik czarny (Ameiurus melas) – 4 lb 10 oz (2,10 kg) – Ian Radler (Palmerton) – 2011 – Beltzville Lake, Carbon County.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth (Bowmanstown) – 1991 – Lehigh Canal, Northampton County.

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 – Susquehanna River, Lancaster County.

Black crappie (Pomoxis nigromaculatus) – 4 lb 3 oz (1,90 kg) – Richard Pino (Covington) – 2000 – Hammond Lake, Tioga County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.

Skalnik prążkowany (Morone saxatilis) – 24,38 kg – Robert Price (mieszkaniec Huntingdon) – 1994 r. – Raystown Lake.

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