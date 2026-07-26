Złowił ogromnego szczupaka. Padł nowy rekord, tyle mierzył

Szczęśliwcem, który zapisał się w historii wędkarstwa, jest Timothy Hicks – mieszkaniec Post Falls.
W połowie czerwca tego roku pasjonat wziął ze sobą wędkę i udał się nad jezioro Pend Oreille (by łowić w tym zbiorniku wodnym, musiał wcześniej otrzymać zgodę od rządowej, stanowej agencji – Idaho Fish and Game).
Gdy już rozsiadł się na brzegu, nie musiał długo czekać – w końcu potężny Esox lucius (ryba z rodziny szczupakowatych – Esocidae) chwycił za przynętę na jego haczyku.
Tyle mierzył gigantyczny szczupak
Jaką długość miał ogromny okaz? 123,5 centymetra – poinformował lokalny portal Idaho News.
Rekord został już oficjalnie potwierdzony.
Żaden wędkarz nie jest w stanie pobić ich od lat
A oto rekordy, które ustanowione zostały dekady temu, a jednak wciąż żaden zapalony wędkarz z USA nie jest w stanie ich przebić. Wszystkie padły oczywiście na terenie Stanów Zjednoczonych.
Instrukcja (od lewej): nazwa ryby, waga, dane wędkarza, rok i miejsce połowu:
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