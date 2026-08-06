Polaku oszczędzaj wodę i prąd. Za granicą już są zakazy

Spadek poziomu wody w rzekach to realny problem, który przekłada się m.in. na produkcję prądu. W elektrowniach cieplnych woda wykorzystywana jest do schładzania pary wodnej, potrzebnej do wytworzenia prądu. Elektrownie mogą używać wody z rzek, ale pod ścisłymi rygorami. Woda, którą oddaje elektrownia po wymieszaniu z wodą, która płynie w rzece nie może przekroczyć 26 stopni Celsjusza. W okresie letnim istnieje realne ryzyko przekroczenia tej temperatury, więc elektrownie produkują mniej prądu, a nawet całkowicie wyłączają działające elektrownie.

Dwie największe elektrownie w Polsce ograniczają pracę

Z uwagi na niski poziom w Wiśle, elektrownie należące do spółki Enea w Połańcu i Kozienicach ograniczyły w tym tygodniu produkcję prądu. We wtorek nie pracowały bloki 2,3,4, w Elektrowni Kozienice i bloki 5,6,7 w Elektrowni Połaniec. W obu przypadkach woda z Wisły służy do chłodzenia bloków.

Donald Tusk zabrał głos

W środę po południu na temat sytuacji w Polsce wypowiedział się Donald Tusk. Wskazał, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne nie planują okresu przywołania na rynku mocy.

– Według ekspertów nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie do uruchomienia produkcji energii, bo sytuacja jest pod kontrolą – powiedział Tusk.

Jednak dzień wcześniej, czyli we wtorek nadwyżka mocy w systemie elektroenergetycznym spadła poniżej wymaganego poziomu.

Zakaz używania wody na Węgrzech

Na Węgrzech sytuacja już jest bardzo poważna. We wtorek został przedłużony najwyższy stopień ostrzeżenia przed falą upałów aż do piątku, wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody oraz obniżono moc jedynej elektrowni jądrowej w węgierskim Paksu.

W związku z wysokimi temperaturami i suszą w 465 miejscowościach wprowadzono ograniczenia pierwszego stopnia w zużyciu wody. Zakaz obejmuje podlewanie ogrodów, trawników, a nawet napełniania własnych basenów wodą z sieci czy mycia samochodów.

Jedyna elektrownia jądrowa w Paksu zmniejszyła produkcję prądu z 2000 MW do zaledwie 230 MW. Do jej chłodzenia wykorzystywana jest woda z Dunaju, która ma bardzo niski stan.

Słowenia ogranicza produkcję prądu

Słowenia ma tylko jedną elektrownię atomową w Krszko, która produkuje prąd nie tylko dla Słowenii, ale także dla Chorwacji. Posiada jeden reaktor o mocy 696 MW. W środę rozpoczęła się redukcja wytwarzanego prądu do 80 proc. Powodem jest zbyt wysoka temperatura w rzece Sawie. Jeśli sytuacja pogodowa nie poprawi się, praca elektrowni dalej będzie ograniczana. Warto wspomnieć, że ostatni raz pracę elektrowni ograniczono aż dwie dekady temu. Miało to miejsce w 2003 r. kiedy z powodu upałów i niskich stanach wód, pracę ograniczono na okres 90 dni.

Jak oszczędzać wodę i prąd

Aby odciążyć sieć elektryczną i uniknąć blackoutu najlepiej ograniczyć zużycie prądu i wody w szczycie, czyli pomiędzy 11:00 a 17:00. Zmywarkę i pralkę nastawić przed 8 lub po 21. Odłączyć nieużywane urządzenia jak ładowarki, komputery czy telewizory, które w trybie czuwania pobierają prąd i emitują dodatkowe ciepło w mieszkaniu.

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