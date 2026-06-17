12-latka złowiła rekordową rybę. „Walczyłam zaciekle”

W pierwszej połowie maja tego roku Sadie, Lucy i Dave Spatafore'owie (ojciec i dwie córki) wybrali się nad rzekę Stewart w północnej Minnesocie. Ich celem od samego początku były Oncorhynchus mykiss.

I choć liczyli na możliwie największy okaz, to jednak w żadnym momencie nie sądzili, iż uda im się złowić pstrąga na miarę rekordu.

Ile ważyła i jaką długość miała ryba? Szczegóły te we wtorek (16 czerwca) podała redakcja zagranicznego portalu Wired2Fish.

W środowisku wędkarskim huczy. 12-latka ustanowiła nowy rekord

Mieszkanka Maple Grove „walczyła zaciekle”, ale okaz ani myślał się jej poddać. – W końcu jednak udało mi się ją [rybę – red.] wyciągnąć. Zmierzyliśmy pstrąga – okazało się, że ma 30 cali długości [i 12,5 cala w obwodzie – przyp. red.] – poinformowała 12-letnia wędkarka.

To (kolejno) aż 76,2 i 31,75 centymetra!

Departament Zasobów Naturalnych stanu Minnesota potwierdził – padł nowy rekord. Warto dodać także, iż pstrąg też swoje ważył – 10 funtów (a więc ponad cztery i pół kilograma).

Padał rekord za rekordem. 2025 r. niektórzy wędkarze zapamiętają na zawsze

Przenieśmy się z zachodu USA na wschód. DNR publikował niedawno listę rekordów, które ustanowione zostały na terenie stanu Michigan – wszystkie w ubiegłym roku.

Wśród nich nie ma tęczowego pstrąga – są za to inne ryby o równie imponującej długości co ta, którą z wody wyciągnęła utalentowana 12-latka. Oto przykłady:

luty – sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region Michigan.

czerwiec- karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region Michigan.

czerwiec – bass niebieski (Lepomis macrochirus), długość 12,10 cali (30,73 cm), jezioro Long Lake, hrabstwo Grand Traverse, północno-zachodni region Michigan.

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