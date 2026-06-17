12-latka złowiła rekordową rybę. „Walczyłam zaciekle”

W pierwszej połowie maja tego roku Sadie, Lucy i Dave Spatafore'owie (ojciec i dwie córki) wybrali się nad rzekę Stewart w północnej Minnesocie. Ich celem od samego początku były Oncorhynchus mykiss.
I choć liczyli na możliwie największy okaz, to jednak w żadnym momencie nie sądzili, iż uda im się złowić pstrąga na miarę rekordu.
Ile ważyła i jaką długość miała ryba? Szczegóły te we wtorek (16 czerwca) podała redakcja zagranicznego portalu Wired2Fish.
W środowisku wędkarskim huczy. 12-latka ustanowiła nowy rekord
Mieszkanka Maple Grove „walczyła zaciekle”, ale okaz ani myślał się jej poddać. – W końcu jednak udało mi się ją [rybę – red.] wyciągnąć. Zmierzyliśmy pstrąga – okazało się, że ma 30 cali długości [i 12,5 cala w obwodzie – przyp. red.] – poinformowała 12-letnia wędkarka.
To (kolejno) aż 76,2 i 31,75 centymetra!
Departament Zasobów Naturalnych stanu Minnesota potwierdził – padł nowy rekord. Warto dodać także, iż pstrąg też swoje ważył – 10 funtów (a więc ponad cztery i pół kilograma).
Padał rekord za rekordem. 2025 r. niektórzy wędkarze zapamiętają na zawsze
Przenieśmy się z zachodu USA na wschód. DNR publikował niedawno listę rekordów, które ustanowione zostały na terenie stanu Michigan – wszystkie w ubiegłym roku.
Wśród nich nie ma tęczowego pstrąga – są za to inne ryby o równie imponującej długości co ta, którą z wody wyciągnęła utalentowana 12-latka. Oto przykłady:
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