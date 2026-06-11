Wędkarz złowił gigantycznego suma. Ustanowił nowy rekord

Mohammed Massoudi – pasjonat wędkarstwa, który na Silurus glanis polował w Holandii – nie krył zaskoczenia, gdy wyciągnął na brzeg ogromnego suma. Szybko stało się jasne, że jest to ryba „na złoty medal”.

O szczegółach wyprawy nad rzekę Waal opowiedział mediom.

Sum-gigant chwycił za haczyk. Wędkarz aż zaniemówił

Wyczyn Massoudi'ego opisał serwis ua.news. Źródło podało, że zapalony wędkarz ustanowił „nowy, oficjalny rekord kraju”. Poprzedni rekord Holandii, gdy chodzi o S. glanis, pobił jego towarzysz i przyjaciel – Paul Brem. Okaz, który wyciągnął z wody w 2025 roku, miał długość 247 centymetrów.

Sum, który znalazł się właśnie na szczycie rankingu, ma natomiast 249 cm!

Po wszystkim okaz z powrotem trafił do swojego naturalnego środowiska – poinformowało zagraniczne medium.

Ubiegły rok był łaskawy dla wędkarzy ze Stanów Zjednoczonych. Ryby, które złowili, miały długość ludzkiej nogi

Niedawno informowaliśmy o niesamowitych rekordach, które udało się ustanowić wędkarzom z USA. Wszystkie padły w 2025 r.

Oto kilka z nich:

lipiec – bass wielkogębowy (Micropterus salmoides), długość 24,50 cali (62,23 cm), jezioro Silver Lake, hrabstwo Kent, zachodni region Michigan.

wrzesień – szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region Michigan.

luty – sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region Michigan.

czerwiec- karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region Michigan.

czerwiec – bass niebieski (Lepomis macrochirus), długość 12,10 cali (30,73 cm), jezioro Long Lake, hrabstwo Grand Traverse, północno-zachodni region Michigan.

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