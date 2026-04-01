Padał rekord za rekordem. Wędkarze mieli dużo szczęścia, tyle mierzyła najdłuższa ryba

W 2025 roku padło wiele oszałamiających rekordów na terenie Michigan (stanie w północnej części USA).

Departament Zasobów Naturalnych opublikował godne uwagi zestawienie. Jaką długość miała największa ryba? O tym wszystkim piszemy poniżej.

Wędkarz złowił olbrzymiego szczupaka. Gigant miał aż 122-centymetry!

Na pierwszy rzut – sum płaskogłowy (Pylodictis olivaris), który miał długość 47,8 cala (ponad 121 cm). Został złowiony w rzece Saint Joseph (hrabstwo Berrien) – podała, za DNR, stacja FOX 2 Detroit (WJBK). Tego wartego odnotowania wyczynu dokonał nieznany wędkarz – w sierpniu 2025 r.

Jakie jeszcze rekordy padły podczas ubiegłorocznego sezonu?

Sum płaskogłowy (Pylodictis olivaris), długość 47,80 cali (121,41 cm), rzeka Saint Joseph, hrabstwo Berrien, południowo-zachodni region, USA, sierpień 2025.

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides), długość 24,50 cali (62,23 cm), jezioro Silver Lake, hrabstwo Kent, zachodni region, USA, lipiec.

Szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region, USA, wrzesień.

Sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region, USA, luty.

Karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region, USA, czerwiec 2025 roku.

Bass słoneczny (Lepomis sp), długość 12,50 cali (31,75 cm), jezioro Sand Lake, hrabstwo Clare, środkowy region, USA, maj.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus), długość 37,10 cali (94,23 cm), jezioro Grand Lake, hrabstwo Presque Isle, północno-wschodni region, USA, lipiec.

Bass niebieski (Lepomis macrochirus), długość 12,10 cali (30,73 cm), jezioro Long Lake, hrabstwo Grand Traverse, północno-zachodni region, USA, czerwiec.

Czarny crappie (Pomoxis nigromaculatus), długość 17,50 cali (44,45 cm), jezioro Stony Creek Lake, hrabstwo Macomb, południowo-wschodni region, USA, kwiecień.

Szczupak pospolity (Esox lucius), długość 48 cali (121,92 cm), Jezioro Michigan, hrabstwo Delta, północny region, USA, maj.

