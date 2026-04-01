Padał rekord za rekordem. Wędkarze mieli dużo szczęścia, tyle mierzyła najdłuższa ryba

W 2025 roku padło wiele oszałamiających rekordów na terenie Michigan (stanie w północnej części USA).
Departament Zasobów Naturalnych opublikował godne uwagi zestawienie. Jaką długość miała największa ryba? O tym wszystkim piszemy poniżej. Przy okazji polecamy zapoznać się z listą rekordów, które padły w Teksasie – na południu Stanów Zjednoczonych.
Wędkarz złowił olbrzymiego szczupaka. Gigant miał aż 122-centymetry!
Na pierwszy rzut – sum płaskogłowy (Pylodictis olivaris), który miał długość 47,8 cala (ponad 121 cm). Został złowiony w rzece Saint Joseph (hrabstwo Berrien) – podała, za DNR, stacja FOX 2 Detroit (WJBK). Tego wartego odnotowania wyczynu dokonał nieznany wędkarz – w sierpniu 2025 r.
Jakie jeszcze rekordy padły podczas ubiegłorocznego sezonu?
- Sum płaskogłowy (Pylodictis olivaris), długość 47,80 cali (121,41 cm), rzeka Saint Joseph, hrabstwo Berrien, południowo-zachodni region, USA, sierpień 2025.
- Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides), długość 24,50 cali (62,23 cm), jezioro Silver Lake, hrabstwo Kent, zachodni region, USA, lipiec.
- Szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region, USA, wrzesień.
- Sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region, USA, luty.
- Karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region, USA, czerwiec 2025 roku.
- Bass słoneczny (Lepomis sp), długość 12,50 cali (31,75 cm), jezioro Sand Lake, hrabstwo Clare, środkowy region, USA, maj.
- Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus), długość 37,10 cali (94,23 cm), jezioro Grand Lake, hrabstwo Presque Isle, północno-wschodni region, USA, lipiec.
- Bass niebieski (Lepomis macrochirus), długość 12,10 cali (30,73 cm), jezioro Long Lake, hrabstwo Grand Traverse, północno-zachodni region, USA, czerwiec.
- Czarny crappie (Pomoxis nigromaculatus), długość 17,50 cali (44,45 cm), jezioro Stony Creek Lake, hrabstwo Macomb, południowo-wschodni region, USA, kwiecień.
- Szczupak pospolity (Esox lucius), długość 48 cali (121,92 cm), Jezioro Michigan, hrabstwo Delta, północny region, USA, maj.
Złowili ogromną rybę. W środowisku wędkarskim aż huczyCzytaj też:
Przebadali ryby z puszek sprzed niemal 50 lat. Oto, co odkryli