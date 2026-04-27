20-letni wędkarz pobił rekord. Większej ryby nikt nie złowił od dekad

O rekordowym pstrągu tęczowym, który złowiony został Richa Courtright, napisał zagraniczny magazyn „Outdoor Life”. Przeciętny okaz z rodziny łososiowatych (Salmonidae) waży ok. 2-4 kg.

A jak ciężka była ryba, którą z wody wyciągnął 20-letni mieszkaniec Derby? „To niewiarygodne” – komentują internauci na platformach społecznościowych tj. Facebook.

Padł nowy rekord. Był nie do pobicia przez 28 lat

W pierwszej połowie kwietnia młody mężczyzna wraz z towarzyszem wybrał się nad rzekę w stanie Connecticut. Zarzucił haczyk – nie musiał długo czekać na to, aż jedna z ryb go chwyci. Pasjonat walczył o to, aby utrzymać pstrąga z dala od głównego nurtu rzeki, wiedząc, że wtedy będzie mógł uciec i wyciągnąć całą linkę.

Bitwa, jaką Courtright stoczył z rybą, trwała ok. 10 min., aż w końcu udało mu się ją przyciągnąć do siebie i umieścić w dużym podbieraku. – Nie wiedziałem, jak duży jest, dopóki go nie wyciągnąłem, ale wiedziałem, że to rekord stanu i musimy go zważyć – skomentował zdarzenie w rozmowie z kwartalnikiem „OL”.

20-latek razem ze swoim towarzyszem udał się do pobliskiego sklepu wędkarskiego, w którym znajdowała się profesjonalna waga do ważenia ryb. Jak się okazało, pstrąg ważył 16,47 funta (ok. 7,47 kg – prawie dwa razy więcej niż przeciętne O. mykiss).

Co ciekawe, młodzieniec pobił rekord z 1998 roku! Od blisko trzech dekad nikomu nie udało się złowić większego okazu niż 14,1 funta (niecałe 6,4 kg).

W stanie Michigan padał rekord za rekordem. 2025 r. był dla wędkarzy udany

Rekord, który padł w stanie Connecticut, dołącza do kolejnych w USA. Oto przykładowa lista rekordów, które ustanowione zostały w 2025 roku (opublikował je Departament Zasobów Naturalnych) w stanie Michigan:

Bass słoneczny (Lepomis sp), długość 12,50 cali (31,75 cm), jezioro Sand Lake, hrabstwo Clare, środkowy region, USA, maj.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus), długość 37,10 cali (94,23 cm), jezioro Grand Lake, hrabstwo Presque Isle, północno-wschodni region, USA, lipiec.

Bass niebieski (Lepomis macrochirus), długość 12,10 cali (30,73 cm), jezioro Long Lake, hrabstwo Grand Traverse, północno-zachodni region, USA, czerwiec.

