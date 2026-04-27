20-letni wędkarz pobił rekord. Większej ryby nikt nie złowił od dekad

O rekordowym pstrągu tęczowym, który złowiony został Richa Courtright, napisał zagraniczny magazyn „Outdoor Life”. Przeciętny okaz z rodziny łososiowatych (Salmonidae) waży ok. 2-4 kg.
A jak ciężka była ryba, którą z wody wyciągnął 20-letni mieszkaniec Derby? „To niewiarygodne” – komentują internauci na platformach społecznościowych tj. Facebook.
Padł nowy rekord. Był nie do pobicia przez 28 lat
W pierwszej połowie kwietnia młody mężczyzna wraz z towarzyszem wybrał się nad rzekę w stanie Connecticut. Zarzucił haczyk – nie musiał długo czekać na to, aż jedna z ryb go chwyci. Pasjonat walczył o to, aby utrzymać pstrąga z dala od głównego nurtu rzeki, wiedząc, że wtedy będzie mógł uciec i wyciągnąć całą linkę.
Bitwa, jaką Courtright stoczył z rybą, trwała ok. 10 min., aż w końcu udało mu się ją przyciągnąć do siebie i umieścić w dużym podbieraku. – Nie wiedziałem, jak duży jest, dopóki go nie wyciągnąłem, ale wiedziałem, że to rekord stanu i musimy go zważyć – skomentował zdarzenie w rozmowie z kwartalnikiem „OL”.
20-latek razem ze swoim towarzyszem udał się do pobliskiego sklepu wędkarskiego, w którym znajdowała się profesjonalna waga do ważenia ryb. Jak się okazało, pstrąg ważył 16,47 funta (ok. 7,47 kg – prawie dwa razy więcej niż przeciętne O. mykiss).
Co ciekawe, młodzieniec pobił rekord z 1998 roku! Od blisko trzech dekad nikomu nie udało się złowić większego okazu niż 14,1 funta (niecałe 6,4 kg).
W stanie Michigan padał rekord za rekordem. 2025 r. był dla wędkarzy udany
Rekord, który padł w stanie Connecticut, dołącza do kolejnych w USA. Oto przykładowa lista rekordów, które ustanowione zostały w 2025 roku (opublikował je Departament Zasobów Naturalnych) w stanie Michigan:
