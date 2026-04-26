Kraken istniał naprawdę? Naukowcy odkryli szokujące dowody

Legenda o krakenie – gigantycznym morskim potworze z nordyckich opowieści – od lat pobudza wyobraźnię. Oplatający statki swoimi mackami stwór miał siać postrach na morzach i oceanach. Jak wynika z najnowszych badań, w epoce dinozaurów rzeczywiście istniało stworzenie zbliżone do wspomnianego krakena.

Naukowcy wskazują na pradawną ośmiornicę o nazwie Nanaimoteuthis haggarti, która żyła w okresie kredy, czyli od około 86 do 72 milionów lat temu. Szacuje się, że mogła osiągać nawet od 6,6 do 18,6 metra długości, co czyni ją jednym z największych bezkręgowców w historii.

– Te zwierzęta były niezwykłe. Z ich dużymi ciałami, długimi mackami, potężnymi szczękami i zaawansowanym zachowaniem, reprezentują to, co można by określić mianem prawdziwego krakena z okresu kredy – powiedział paleontolog Yasuhiro Iba z Uniwersytetu Hokkaido, główny autor badania opublikowanego w magazynie Science.

Gigantyczny drapieżnik przemierzał prehistoryczne morza

Do tej pory naukowcy zakładali, że przez setki milionów lat dominację w oceanach utrzymywały głównie kręgowce — najpierw ryby i rekiny, później morskie gady, a w końcu wieloryby. Nowe ustalenia rzucają na tę teorię nieco inne światło. – Nasze badania pokazują, że gigantyczne bezkręgowce, a mianowicie ośmiornice, również pełniły funkcję drapieżników szczytowych w morzu kredowym – ocenił Iba.

Naukowiec podkreślił także, że omawiany gatunek należy do największych bezkręgowców, jakie kiedykolwiek odkryto. Dla porównania, współczesna kałamarnica olbrzymia osiąga około 12 metrów długości.

Jak polował kraken z okresu kredy?

Badacze mogli przeanalizowali skamieniałości dziobów, czyli jedynych twardych elementów ciała ośmiornic, zbudowanych z chityny (materiału występującego również w pancerzach krabów, homarów i owadów).

Ich analizy wykazały intensywne zużycie tych struktur, co wskazuje na to, że zwierzęta regularnie rozdrabniały twarde elementy pokarmu. – U największych okazów około 10 procent całkowitej długości szczęki wydaje się być utracone z powodu zużycia – wyjaśnił naukowiec z Uniwersytetu Hokkaido.

Odkrycie jest dowodem na to, że gigantyczne ośmiornice polowały więc na duże ryby czy inne wymagające ofiary.

Skamieniałości poddane analizie pochodziły między innymi z Japonii i kanadyjskiej wyspy Vancouver. Naukowcy badali zarówno nowe znaleziska, jak i wcześniej odkryte okazy.

Porównano je także z blisko spokrewnionym gatunkiem Nanaimoteuthis jeletzkyi, który był mniejszy (od 2,8 do 7,7 metra), ale również pełnił rolę aktywnego drapieżnika.

Poważna konkurencja dla morskich gigantów

Prehistoryczne ośmiornice dzieliły oceany z innymi potężnymi drapieżnikami, takimi jak mozazaury, plezjozaury czy ogromne rekiny.

– Te gigantyczne ośmiornice prawdopodobnie zajmowały ten sam poziom ekologiczny i mogły konkurować z gadami morskimi i rekinami w obrębie tego samego ekosystemu – kontynuował Iba.

– Ich istnienie zmienia nasz sposób postrzegania starożytnych oceanów. Zamiast ekosystemów zdominowanych wyłącznie przez drapieżne kręgowce, widzimy teraz, że gigantyczne bezkręgowce, takie jak ośmiornice, również zajmowały sam szczyt piramidy pokarmowej – podkreślił naukowiec.

