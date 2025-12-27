Ten drapieżnik z głębin może żyć setki lat. Naukowcy odkryli jego sekret

Wyobraź sobie istotę, która powoli przecina lodowate wody północnego Atlantyku i Oceanu Arktycznego, żyjąc w nich dłużej niż jakikolwiek człowiek mógłby sobie wyobrazić. To rekin polarny, zwany także grenlandzkim — mistrz długowieczności, który może żyć nawet 400 lat. Jest jedynym gatunkiem rekina, który może przez cały rok znosić tamtejsze temperatury.

Dlaczego rekiny polarne żyją tak długo?

Badacze od dawna przyglądają się temu stworzeniu z fascynacją: powolny rytm życia, niezwykła budowa serca i wyjątkowy układ odpornościowy sprawiają, że rekin polarny rzadko choruje, a nowotwory praktycznie go nie dotykają.

Badania nad jego genomem, prezentowane m.in. podczas SEB Conference Prague 2024, pokazują fragmenty DNA, które mogą odpowiadać za tak wyjątkową długowieczność. Niektórzy naukowcy sugerują, że w przyszłości te odkrycia mogą pomóc w wydłużeniu ludzkiego życia. To kolejny przykład, jak natura uczy nas o tym, co w teorii wydaje się niemożliwe.

Żółw Jonathan. Dlaczego jest tak wyjątkowy?

Nie tylko rekiny polarne uczą nas o starzeniu się i długowieczności. Wśród „żywych legend” króluje żółw Jonathan z Wyspy Świętej Heleny na Atlantyku. Urodzony około 1832 roku, dziś ślepy i pozbawiony węchu, wciąż zachwyca dobrym słuchem i czasem pojawia się na plaży, żeby zażywać kąpieli słonecznych. Podobnie jak rekin polarny, Jonathan pokazuje, że długowieczność to nie tylko liczba lat, ale też jakość życia i adaptacja do środowiska.

Eksperci podkreślają, że tempo życia ma ogromne znaczenie. Ewan Camplisson z Uniwersytetu w Manchesterze wskazuje, że powolność rekinów grenlandzkich, ich niska aktywność i oszczędna fizjologia są kluczem do wyjątkowej wytrzymałości na choroby i długiego życia. To fascynujące połączenie biologii i ekologii: zimne, odległe wody, powolny rytm i odporność organizmu tworzą przepis na czterowiekową egzystencję.

