Wybrani przez Sejm, ale bez prawa do orzekania. Sędziowie TK skarżą Polskę do ETPCz

Czterech sędziów wybranych przez Sejm, którzy nie zostali zaprzysiężeni w Pałacu Prezydenckim, skierowało skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W dokumencie opisali skutki, jakie w ich opinii wywołało niedopuszczenie ich do orzekania.

Sędziowie TK: nasz mandat jest podważany

Autorzy skargi podkreślają, że zostali wybrani przez Sejm zgodnie z obowiązującą procedurą i powinni wykonywać dziewięcioletnią kadencję. W ich ocenie nie istnieje organ, który mógłby skutecznie unieważnić lub zawiesić skutki tego wyboru. Sędziowie argumentują, że zostali potraktowani inaczej niż inni członkowie Trybunału wyłonieni w identycznym trybie. W skardze wskazują, że pozbawiono ich możliwości wykonywania funkcji mimo formalnego wyboru na stanowisko.

Jednym z głównych wątków skargi jest kwestia niezależności sędziowskiej. Skarżący twierdzą, że niezależność nie ogranicza się wyłącznie do swobody wydawania orzeczeń, ale obejmuje również możliwość faktycznego wykonywania urzędu.

Według nich obecna sytuacja doprowadziła do paradoksu, w którym formalnie posiadają status sędziów TK, ale nie mogą uczestniczyć w pracach Trybunału. Takie działania określają jako niedopuszczalną ingerencję w funkcjonowanie władzy sądowniczej.

Sędziowie TK mówią o stratach finansowych i reputacyjnych

W skardze znalazły się także argumenty dotyczące skutków osobistych i zawodowych. Sędziowie wskazują, że publiczne kwestionowanie ich statusu wpłynęło na ich reputację.

Podkreślają również, że zrezygnowali z wcześniejszej działalności zawodowej, zakładając objęcie funkcji w Trybunale. Tymczasem brak możliwości wykonywania obowiązków miał przełożyć się na problemy finansowe i zawodową niepewność.

ETPCz nadał sprawie sędziów TK priorytet

Pełnomocniczka sędziów Sylwia Gregorczyk-Abram poinformowała, że Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał sprawę za priorytetową. Oznacza to, że ma być rozpatrywana szybciej niż standardowe postępowania. Prawnicy reprezentujący skarżących przekonują również, że niewykonanie przez polskie władze środków tymczasowych wydanych przez ETPCz może mieć znaczenie dla przyszłego wyroku i ewentualnego zadośćuczynienia.

Spór rozpoczął się po wyborze sześciu sędziów TK przez Sejm 13 marca. Ostatecznie jedynie dwoje z nich złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Prezes TK Bogdan Święczkowski przydzielił sprawy i gabinety wyłącznie tej dwójce, pozostali sędziowie pozostają poza bieżącymi pracami Trybunału.

Czytaj też:

Otrzymali tytuły od Ukrainy. Teraz zastanawiają się, czy je oddaćCzytaj też:

Nawrocki nie może odebrać orderu Zełenskiemu? Niespodziewany problem Pałacu