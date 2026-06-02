Europoseł Jaki w tarapatach? Minister Żurek zwrócił się do PE ws. jego immunitetu

Prokuratura Krajowa poinformowała we wtorek (2 czerwca), że szef MS zwrócił się do Roberty Metsoli – przewodniczącej Parlamentu Europejskiego – z wnioskiem „o wyrażenie przez PE zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie” europosła Prawa i Sprawiedliwości.

Prok. Anna Adamiak – rzeczniczka prasowa Żurka – przypomniała o śledztwie Zespołu Śledczego w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W trakcie postępowania zgromadzono materiał dowodowy, który – zdaniem prokuratury – uzasadnia podejrzenie, iż europarlamentarzysta miał dopuścić się przestępstw. Chodzi o przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, gdy pełnił rolę funkcjonariusza publicznego – sekretarza stanu w resorcie sprawiedliwości, wykonującego stałe zastępstwo ministra sprawiedliwości w sprawach dotyczących Służby Więziennej.

"Wydał Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej polecenie, którego wykonanie realizowało znamiona przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej" – twierdzą śledczy.

Oto szczegóły. "Wykonanie [polecenia – red.] realizowało znamiona przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez dyrektora generalnego Służby Więziennej, a dotyczyło podjęcia, kolejno po sobie następujących, bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza Służby Więziennej, obejmujących jego delegowanie, przeniesienie z urzędu, oddelegowanie oraz odwołanie z oddelegowania, służących wyłącznie jego mianowaniu na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej, które zostało powtórnie dla niego utworzone, a tym samym zapewnieniu mu wyższego uposażenia oraz gwarancji powrotu na to lub równorzędne stanowisko po ewentualnym zakończeniu oddelegowania do MS, przy czym decyzje awansowe dotyczące tego funkcjonariusza podejmowane były w czasie prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego, czym działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej" – poinformowała w komunikacie prasowym z 2 czerwca prok. Adamiak.