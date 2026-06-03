Węgry uczyniły go milionerem. Oto oświadczenie majątkowe Romanowskiego

Przypomnijmy, były wiceminister sprawiedliwości za czasów PiS od 2024 roku przebywa na Węgrzech. Uzyskał tam azyl polityczny i został dyrektorem nowopowstałego Węgiersko-Polskiego Instytutu Wolności.
Romanowski ujawnił swój majątek
Według dokumentu z 29 kwietnia polityk PiS w ostatnim roku zgromadził na rachunku bankowym 8,7 mln HUF (ponad 100 tys. zł) oraz 13,6 tys. zł oszczędności. Z tytułu działalności poselskiej uzyskał z Sejmu 16 092,37 zł, natomiast dzięki posadzie z Węgiersko-Polskim Instytucie Wolności 17,5 mln HUF (ponad 200 tys. zł). Poinformował również, że nie jest właścicielem domu, mieszkania ani gospodarstwa rolnego, nie ma też żadnych papierów wartościowych, udziałów w spółkach czy akcji.
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Jako zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 tys. zł Romanowski wskazał zabezpieczenie na jego koncie „w postaci długu kwoty 114 710 489,40 zł”. Polityk wskazał, że środki zabezpieczyli „funkcjonariusze publiczni, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie działania w zorganizowanej grupie przestępczej złożonej m.in. z ministrów, posłów oraz wysokich urzędników i funkcjonariuszy koalicji 13 grudnia”.
Jak wyjaśnił, „nie są to środki 'znalezione' na koncie”. „W trakcie ustanawiania zabezpieczenia znajdowało się ok. 7 tys. zł. Wpisany na moim rachunku 'dług' ww. wysokości to wartość projektów zrealizowanych z Funduszu Sprawiedliwości, które bezpodstawnie kwestionuje nielegalna prokuratura, dokonując tego w sposób uzasadniający podejrzenie popełnienia licznych przestępstw przez Donalda Tuska, Szymona Hołownię, Adama Bodnara, Waldemara Żurka, prok. Marzenę Kowalską, prok. Piotra Woźniaka i inne osoby im podległe” – dodał.
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