Węgry uczyniły go milionerem. Oto oświadczenie majątkowe Romanowskiego

Przypomnijmy, były wiceminister sprawiedliwości za czasów PiS od 2024 roku przebywa na Węgrzech. Uzyskał tam azyl polityczny i został dyrektorem nowopowstałego Węgiersko-Polskiego Instytutu Wolności.

Romanowski ujawnił swój majątek

Według dokumentu z 29 kwietnia polityk PiS w ostatnim roku zgromadził na rachunku bankowym 8,7 mln HUF (ponad 100 tys. zł) oraz 13,6 tys. zł oszczędności. Z tytułu działalności poselskiej uzyskał z Sejmu 16 092,37 zł, natomiast dzięki posadzie z Węgiersko-Polskim Instytucie Wolności 17,5 mln HUF (ponad 200 tys. zł). Poinformował również, że nie jest właścicielem domu, mieszkania ani gospodarstwa rolnego, nie ma też żadnych papierów wartościowych, udziałów w spółkach czy akcji.

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Jako zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 tys. zł Romanowski wskazał zabezpieczenie na jego koncie „w postaci długu kwoty 114 710 489,40 zł” . Polityk wskazał, że środki zabezpieczyli „funkcjonariusze publiczni, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie działania w zorganizowanej grupie przestępczej złożonej m.in. z ministrów, posłów oraz wysokich urzędników i funkcjonariuszy koalicji 13 grudnia” .

Jak wyjaśnił, „nie są to środki 'znalezione' na koncie” . „W trakcie ustanawiania zabezpieczenia znajdowało się ok. 7 tys. zł. Wpisany na moim rachunku 'dług' ww. wysokości to wartość projektów zrealizowanych z Funduszu Sprawiedliwości, które bezpodstawnie kwestionuje nielegalna prokuratura, dokonując tego w sposób uzasadniający podejrzenie popełnienia licznych przestępstw przez Donalda Tuska, Szymona Hołownię, Adama Bodnara, Waldemara Żurka, prok. Marzenę Kowalską, prok. Piotra Woźniaka i inne osoby im podległe” – dodał.

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