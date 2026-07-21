Morawiecki nagle wydał oświadczenie. Chodzi o jego przyszłość w PiS

Mateusz Morawiecki oświadczył, że pozostaje w Prawie i Sprawiedliwości i chce dalej działać w obozie patriotycznym. Były premier podkreślił, że właśnie tam widzi swoje miejsce, a przyszłość ugrupowania zależy od otwarcia na różne środowiska i wyborców.

Morawiecki: moje miejsce jest w PiS

W opublikowanym oświadczeniu wiceprezes PiS zaznaczył, że dorobek rządów jego formacji to wspólne osiągnięcie całego obozu politycznego. Wskazał przy tym na rolę rządu Beaty Szydło, własnego gabinetu, Jarosława Kaczyńskiego oraz szerokiego zaplecza partyjnego i eksperckiego.

Najmocniej wybrzmiała jednak osobista deklaracja byłego premiera. Morawiecki podkreślił, że jest w PiS, chce pozostać w tej drużynie i właśnie w obozie patriotycznym widzi swoje polityczne miejsce.

Apel Morawieckiego o różnorodność zamiast zamknięcia

Były premier ocenił, że PiS stoi dziś przed strategicznym wyborem. Jego zdaniem partia może albo zamknąć się w coraz węższym gronie i mówić wyłącznie do już przekonanych, albo znów stać się szerokim obozem prawicy i centroprawicy zdolnym do zdobywania większości.

Morawiecki przekonywał, że ugrupowanie nie musi mówić jednym językiem, by skutecznie walczyć o władzę. Zwrócił uwagę, że różne środowiska w partii mogą trafiać do różnych grup – od wyborców prawej flanki po przedsiębiorców, młodych, samorządowców i mieszkańców dużych miast.

„Rywalizacja to nie wojna domowa”

W swoim wystąpieniu Morawiecki zaapelował też do polityków PiS, by potrafili odróżniać wewnętrzną rywalizację od wyniszczającego konfliktu. Podkreślił, że partia nie jest własnością jednej grupy ani jednej frakcji i nie powinna stawać się środowiskiem hermetycznym. To wyraźny sygnał, że były premier chce budować pozycję wewnątrz ugrupowania, ale jednocześnie unikać otwartego rozłamu. W tym kontekście przypomniał również o stowarzyszeniu Rozwój Plus, o którym twierdzi, że powstało po to, by bronić dorobku rządów PiS i rozbudowywać obóz patriotyczny.

Morawiecki: celem jest odzyskanie większości i odsunięcie Tuska

Morawiecki ocenił, że prawica stoi dziś przed wielkim zadaniem politycznym, którym jest odzyskanie większości i odsunięcie od władzy rządu Donalda Tuska. Jego zdaniem może się to udać tylko wtedy, gdy obóz prawicy będzie szeroki, różnorodny i zdolny do rozmowy z wyborcami spoza własnego twardego elektoratu.

Czytaj też:

Mocne słowa o Kaczyńskim. „To koniec jego pozycji, nadchodzi nowe” Czytaj też:

Kukiz: Morawiecki nie miał wyjścia. Wcale mu się nie dziwię