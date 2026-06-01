Awantura o sędziów TK trafia do Strasburga. Święczkowski reaguje ostro

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał miesiąc temu decyzję, w której zobowiązał Polskę do wstrzymania działań utrudniających objęcie obowiązków przez część nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa dotyczy sędziów wskazanych przez Sejm w marcu, którzy nie zostali dopuszczeni do pełnego wykonywania funkcji.

Grupa tych sędziów złożyła skargę do ETPC, argumentując, że mimo wyboru nie mogą realnie rozpocząć pracy w TK. Trybunał w Strasburgu potraktował sprawę jako pilną i zastosował tzw. środki zabezpieczające, zobowiązując stronę polską do przedstawienia informacji i odniesienia się do sytuacji.

Święczkowski pisze do ETPC. Chodzi o nowych sędziów TK

W reakcji na te działania prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przesłał do ETPC pismo, w którym stwierdził, że TK nie blokuje sędziom możliwości pełnienia funkcji.

Jak wskazał, problem nie wynika z działań TK, lecz z faktu, że (według jego interpretacji) „nie doszło do skutecznego nawiązania stosunku służbowego w przypadku części osób wybranych przez Sejm w marcu”. W efekcie, jak argumentuje, „nie mogą one wykonywać obowiązków sędziowskich, ponieważ formalnie nie uzyskały statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego”.

Prezes TK przypomniał w piśmie do ETPC, że „przed Trybunałem toczy się sprawa z wniosku prezydenta dotycząca sporu z Sejmem o zasady powoływania sędziów TK i sposób składania ślubowania”.

Jego zdaniem oznacza to, że do czasu rozstrzygnięcia tego sporu nie można skutecznie przyjmować ślubowania nowych sędziów. Wskazał też na wydarzenia z 9 kwietnia w Sejmie, podkreślając, że (według wniosku prezydenta) ślubowanie nie odbyło się w obecności głowy państwa, co ma mieć znaczenie prawne dla całej sprawy.

Chaos wokół ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Spór ma swoje źródło w wydarzeniach z marca i kwietnia, kiedy Sejm wybrał sześć osób do TK. Dwoje sędziów – Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska – złożyło ślubowanie przed prezydentem, natomiast pozostała czwórka nie została dopuszczona do orzekania.

Pozostała czwórka ślubowała w Sejmie. W trakcie składania przysięgi przez pozostałych sędziów TK wybranych przez Sejm 13 marca: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Annę Korwin-Piotrowską oraz Marcina Dziurdę, obecni byli przedstawiciele władz państwowych w tym marszałkowskie Sejmu i Senatu, byli prezesi TK oraz prawnicy.

Podczas ceremonii wielokrotnie podkreślano, że ślubowanie składane jest „wobec prezydenta”, chociaż formalnie Karol Nawrocki nie był obecny.

„Symboliczna decyzja". Antoni Dudek wskazuje na ważny sygnał od Nawrockiego

Tak Nawrocki zmienił się przez rok. Ekspertka wskazała kluczowy aspekt