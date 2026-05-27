Paszport genewski nie daje Ziobrze gwarancji. Wiele państw może go nie wpuścić

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych i korzysta z paszportu genewskiego, który wydali mu Węgrzy po uzyskaniu azylu politycznego. Taki dokument przeznaczony jest dla osób posiadających status uchodźcy, które nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju. W takiej sytuacji jest właśnie Ziobro, którego paszport został unieważniony pod koniec 2025 roku. Dokument wydany przez Węgry pozwala mu podróżować, ale nie oznacza pełnej swobody przemieszczania się po świecie.

Kraje, które mogą odmówić wjazdu Ziobrze

Problem polega na tym, że część państw nie uznaje genewskich dokumentów podróży. Chodzi przede wszystkim o kraje, które nie ratyfikowały Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku oraz późniejszego protokołu z 1967 roku.

Na liście państw, które mogą nie honorować takiego dokumentu, znajdują się m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Katar, Kuwejt, Oman, Indie, Pakistan, Tajlandia, Wietnam, Malezja, Indonezja, Mongolia, Uzbekistan, Irak, Liban, Libia czy Kuba.

W praktyce oznacza to, że posiadacz paszportu genewskiego może zostać poddany dodatkowym kontrolom albo nawet otrzymać odmowę wjazdu.

Sytuacja Ziobry może się jeszcze bardziej skomplikować

Były minister sprawiedliwości teoretycznie może podróżować po państwach Unii Europejskiej i strefy Schengen. Eksperci zwracają jednak uwagę, że dokument uchodźcy nie chroni przed działaniem międzynarodowych organów ścigania ani przed ewentualnymi decyzjami poszczególnych państw.

W wielu krajach, także tych zachodnich, posiadacze paszportów genewskich muszą przechodzić standardowe procedury wizowe. Dotyczy to m.in. Wielkiej Brytanii i USA. Każda podróż może więc oznaczać ryzyko problemów prawnych lub administracyjnych.

Prokuratura składa kolejny wniosek w sprawie sędziów

W środę pojawiły się także nowe informacje dotyczące działań Prokuratury Krajowej wobec Ziobry. Śledczy domagają się wyłączenia dwóch sędziów zajmujących się sprawami dotyczącymi byłego ministra. Prokuratura argumentuje, że istnieją wątpliwości dotyczące ich bezstronności. W przypadku jednej z sędziów wskazano m.in. na posiadanie akcji stacji TV Republika, z którą polityk nawiązał współpracę.

