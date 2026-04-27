Polacy ocenili Karola i Martę Nawrockich. Wyraźna tendencja w wynikach

Z najnowszych sondaży wynika, że prezydentura Karola Nawrockiego wywołuje wśród Polaków silne emocje i wyraźnie dzieli społeczeństwo. Zupełnie inaczej oceniana jest natomiast Marta Nawrocka, która jako pierwsza dama zbiera znacznie łagodniejsze opinie, także poza elektoratem wspierającym obóz prezydenta.

Prezydentura Karola Nawrockiego dzieli Polaków

Okazuje się, że niemal połowa uczestników sondażu negatywnie ocenia dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego. Łącznie krytyczne zdanie wyraziło 49,5 proc. ankietowanych, a największą grupę stanowiły osoby oceniające go „zdecydowanie negatywnie”, było to 31,8 proc. badanych.

Pozytywne opinie są jednak niemal równie liczne. Działania prezydenta dobrze ocenia 47 proc. ankietowanych, z czego 28 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie pozytywnie”, a 19 proc. „raczej pozytywnie”.

Wyniki badania United Surveys dla WP pokazują jednak przede wszystkim ogromną polaryzację polityczną. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 97 proc. badanych negatywnie ocenia prezydenta, a 70 proc. „zdecydowanie negatywnie”.

Zupełnie inaczej oceniają prezydenta wyborcy opozycji. W tej grupie Karol Nawrocki może liczyć na 80 proc. pozytywnych ocen, w tym 56 proc. „zdecydowanie pozytywnych”.

Prezydent może też liczyć na poparcie wyborców Konfederacji. W tej grupie pozytywnie ocenia go 71 proc. badanych, a żaden z ankietowanych nie wskazał odpowiedzi „zdecydowanie negatywnie”.

Marta Nawrocka oceniana lepiej niż prezydent

Znacznie korzystniej na tle męża wypadła Marta Nawrocka. W drugim badaniu United Surveys 50,5 proc. pozytywnie ocenia ją w roli pierwszej damy. 22,7 proc. badanych oceniło ją „zdecydowanie pozytywnie”, a 27,8 proc. „raczej pozytywnie”.

Negatywne opinie o Nawrockiej wyraziło 31 proc. respondentów. To, co zwraca uwagę, to że zdecydowanie krytyczne oceny pojawiały się znacznie rzadziej niż w przypadku prezydenta – wskazało je 11,8 proc. ankietowanych.

Badanie pokazuje również, że Nawrocka budzi mniejsze emocje polityczne niż jej mąż. Nawet wśród wyborców koalicji rządzącej, którzy niemal jednomyślnie krytykują prezydenta, pierwsza dama uzyskała 25 proc. pozytywnych ocen. Dla porównania, samego Nawrockiego pozytywnie oceniło tam jedynie 3 proc. respondentów.

W elektoracie opozycji pierwsza dama może liczyć na 73 proc. pozytywnych opinii. Dobre wyniki osiąga także wśród wyborców Konfederacji, gdzie pozytywnie ocenia ją 53 proc. ankietowanych. W grupie wyborców niezdecydowanych zanotowała podobny wynik – 47 proc.

Sondaże United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostały przeprowadzone w dniach 10–12 kwietnia 2026 roku metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

MEN wykonało zwrot, dyrektor zgłasza „ale”. „Jest, a jakoby jej nie było”Czytaj też:

Pogrzeb Łukasza Litewki. Bliscy posła wystosowali poruszający apel