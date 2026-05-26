W TV Republika zawrzało. Decyzja Nawrockiego pod ostrzałem

Szerokim echem odbiła się decyzja Karola Nawrockiego o powołaniu sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego.

Karol Nawrocki wybrał nowego prezesa SN

Nowy prezes został wybrany spośród pięciu kandydatów wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Jak podkreślał w Polsat News Marcin Przydacz, „głowa państwa kierowała się przede wszystkim oceną kompetencji kandydata”.

– Prezydent musiał podjąć jakąś decyzję. Na podstawie prawa mógł wybierać tylko spośród pięciu wskazanych przez Sąd Najwyższy kandydatów. Najważniejsze zdaniem prezydenta były odpowiednie kompetencje merytoryczne – tłumaczył szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Sławomir Cenckiewicz krytykuje Karola Nawrockiego

Nie wszyscy jednak podzielają tę ocenę. Jednym z najostrzejszych krytyków decyzji okazał się Sławomir Cenckiewicz. Historyk nie ukrywał rozczarowania wyborem prezydenta i w mediach społecznościowych opublikował wyjątkowo mocny wpis.

– „Karolu, popełniłeś straszny błąd” – napisał były szef zarzucając jednocześnie, że uzasadnienie nominacji jest „piramidalnym kłamstwem”.

Źródłem sporu pozostaje sprawa z początku XXI wieku. Zbigniew Kapiński był jednym z sędziów orzekających w postępowaniu lustracyjnym dotyczącym Lecha Wałęsy. Wówczas sąd uznał za autentyczne oświadczenie byłego prezydenta, stwierdzając brak współpracy z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa. Krytycy obecnej nominacji przekonują, że ten epizod powinien dyskwalifikować Kapińskiego z ubiegania się o jedno z najważniejszych stanowisk w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Pałac Prezydencki przekonuje, że sędziowie wydawali tamto orzeczenie w oparciu o materiał dowodowy dostępny, który był w tym czasie dostępny. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz argumentował, że gdyby skład orzekający dysponował dokumentami ujawnionymi później, wyrok mógł wyglądać inaczej.

TV Republika ostro o decyzji Karola Nawrockiego

Całą sprawę w zaskakujący sposób relacjonuje TV Republika, która jest zazwyczaj bardzo przychylna prezydentowi. W programach stacji temat nominacji był szeroko komentowany, a zaproszeni goście nie szczędzili krytycznych ocen. Wśród nich znalazł się Przemysław Wipler oraz wspomniany wyżej Sławomir Cenckiewicz.

Najmocniejsze słowa padły właśnie ze strony polityka Konfederacji. – Zrobienie kogoś takiego I prezesem Sądu Najwyższego to zbrodnia, idiotyczny politycznie ruch– stwierdził na antenie.

Równie wymowne były materiały prezentowane widzom podczas programów publicystycznych. Na ekranie pojawiały się paski z hasłami: „Recydywa postkomunistycznej kasty sędziowskiej w SN”, „Czy prezydent Nawrocki pozwoli na recydywę sędziowskiej kasty w SN?”, a także „Kapiński pomógł Wałęsie i Giertychowi – prezydent Nawrocki powołał go na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego”.

Czytaj też:

Nawrocki pokrzyżował plany Kaczyńskiego. „To jest wielki szok”Czytaj też:

Akcja służb w mieszkaniu rodziny Nawrockiego. Jest ruch prokuratury