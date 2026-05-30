Pracownik TV Republika narzeka na pieniądze. „Wydawało się, że niżej się nie da zejść, ale mamy to”

TV Republika na swojej stronie zaprasza chętnych do udziału w bezpłatnym stażu wakacyjnym od połowy czerwca do końca września 2026 roku. Stacja nie wymaga doświadczenia, liczy się dla niej motywacja, zaangażowanie oraz chęć rozwoju. Podkreślono, że „najlepsi uczestnicy otrzymają możliwość dalszej współpracy i pracy w redakcji Telewizji Republika”.

TV Republika rusza z programem bezpłatnych staży. „Nie tworzymy żadnych progów”

Szef wydawców TV Republika Jarosław Olechowski w rozmowie z Wirtualnymi Mediami doprecyzował, że wyróżniające się osoby mogą liczyć na płatne kontynuowanie współpracy. – Nie tworzymy żadnych progów. Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata, lubiące i potrafiące zadawać odważne pytania oraz dociekać istoty rzeczy – wyjaśniał szef wydawców TV Republika.

Anonimowy pracownik stacji spekuluje, że program ma pomóc w załataniu dziur kadrowych. – To efekt wielu odejść z realizacji. Problemy są ogromne. Jesteśmy na tonącym okręcie, ale orkiestra gra. Zdumiewające doświadczenie, ja od wielu tygodni składam CV, gdzie się da – skomentowało źródło. Rozmówca narzeka na opóźnienia w wypłatach. – Już się wydawało, że niżej się nie da zejść, ale mamy to. Nie mamy kasy dla ludzi, weźmiemy stażystów – ubolewał informator.

Pracownik Telewizji Republika rozgoryczony. „Oglądalność jest niezła, pieniędzy nie ma”

– Republika zaostrza ton, oglądalność jest niezła, pieniędzy nie ma. Bijemy już we wszystkich, wszędzie jest wróg, nawet prezydent Nawrocki. Raczej już szaleństwo niż jakiś plan. No ale to prywatna firma i jest tak, jak chcą dyrektorzy. Ludzie myślą tylko gdzie uciec. Ci, co zostaną, żyją iluzją wygranych wyborów. Przecież PiS już nie będzie sam rządził, jeśli w ogóle jeszcze będzie – podsumował pracownik TV Republika.

