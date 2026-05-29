Po tym wpisie Telewizji Republika szef MSWiA nie wytrzymał. „Dno dna”

„Warszawa w zagrożeniu! Pożar stulecia pod stolicą? Służby bezradne wobec żywiołu!” – to opis do jednego z materiałów, opublikowanego przez pracowników Telewizji Republika w mediach społecznościowych (m.in. na platformie X czy Facebook). Film przedstawia fragment rozmowy reportera z przedstawicielem Lasów Państwowych. Opowiadał on o zmaganiach m.in. strażaków, którzy – mimo trudności – nie ustępują w walce z ogniem.

Piotr Serafin zaczął od przypomnienia, że pożar wybuchł wczoraj (w czwartek – 28 maja). Oznacza to, że akcja gaśnicza trwa już dobę. – Nasza kamera – jedna z dwóch – po południu uchwyciła dym. Operator [monitoringu – przyp. red.] zgłosił ten fakt do Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Powstał on na terenie prywatnym – w gminie Poświętne (powiat wołomiński). Warunki pogodowe, jakie mieliśmy – czyli silny wiatr – spowodowały bardzo szybkie rozprzestrzenienie się tego pożaru na wschód – wkrótce zaczął zajmować on też państwowe lasy. (...) Do godzin wieczornych walczyliśmy z nim m.in. przy użyciu sprzętu lotniczego – wskazał.

Służby dzielnie walczą z żywiołem. TV Republika: Służby są bezradne

Serafin zauważył, że w nocy sytuacja uległa poprawie. – Wiatr trochę w nocy ucichł, dzięki czemu ten pożar zszedł z części wierzchołkowej na poziom runa leśnego. [Działania obejmują obecnie m.in. – red.] oborywanie – kilka ciągników zostało do tego użytych. (...) Na tę chwilę są zarzewia ognia i zadymienie w części oboranej. Teraz najważniejszą rolą jest, żeby te potencjalne ogniska ugasić. Jest problem, ponieważ ściółka jest bardzo sucha. (...) Samo przelewanie wody nie jest do końca skuteczne – potrzeba siły ludzkiej, która będzie (...) te potencjalne ogniska likwidowała – zaznaczył szef Nadleśnictwa Mińsk.

Pracownik LP dał wyraźnie do zrozumienia, że choć sytuacja nie należy do łatwych, to jednak służby dokładnie wiedzą, co mają robić. Nie załamują rąk.

Strażakom pracę utrudnia szczególnie wiatr, który się wzmaga. – Jest to dość niebezpieczna sytuacja. (...) Jestem przekonany – że uda nam się utrzymać [pożar – red.] już w ryzach tego oborania – podkreślił.

Rozmówca stacji, której szefem jest Tomasz Sakiewicz, przekazał, że jak dotąd LP nie mają żadnych informacji o osobach poszkodowanych. – Ofiar w ludziach i w budynkach na szczęście nie ma – podsumował.

Marcin Kierwiński nie wytrzymał: Dno, kłamstwa, dezinformacje

Wpis Telewizji Republika, która stwierdziła, iż „służby są bezradne wobec żywiołu”, spotkał się z gorzką odpowiedzią ze strony Marcina Kierwińskiego. Szef jednego z najważniejszych resortów opublikował ją na X w piątek (29 maja).

„To już jest dno – dna. Ponad 800 strażaków, druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, żołnierzy i policjantów od niemal doby walczy z żywiołem, a radiowęzeł Prawa i Sprawiedliwości szerzy dezinformacje i kłamstwa. Trzeba to nazwać wprost – to jest antypolska propaganda. Pożyteczni idioci tych ze wschodu” – stwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji.

