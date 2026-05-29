Gigantyczny pożar pod Warszawą. Służby: To nie był przypadek

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspomogą strażaków w akcji gaśniczej lasu pod Warszawą – poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Sytuacja jest bardzo poważna. Z ogniem walczy już blisko 400 strażaków i 75 pojazdów, kolejne siły są kierowane na miejsce" – przekazał.

Za ogromnym pożarem lasu na Mazowszu mógł stać podpalacz – ocenił nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk. Wskazywać ma na to kolejne zarzewie ognia, które załoga samolotu gaśniczego zauważyła przed frontem pożaru.

Wkrótce więcej informacji