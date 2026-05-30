Służby nie odpuszczają w sprawie fałszywych alarmów. Kolejne zatrzymania

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował w sobotę, że śledczy zatrzymali już pięć osób w związku z serią fałszywych alarmów, które w ostatnich tygodniach angażowały służby ratunkowe i policję.

Jak przekazał minister w mediach społecznościowych, wobec trzech zatrzymanych sąd zastosował już tymczasowy areszt. To jednak nie koniec działań.

– Intensywne prace policji trwają. Planowane są kolejne zatrzymania i czynności śledcze. Zero tolerancji dla przestępców – napisał Kierwiński we wpisie na platformie X.

Seria fałszywych alarmów, służby postawione na nogi

Sprawa dotyczy fałszywych zgłoszeń o zagrożeniu życia, które uruchamiały szeroko zakrojone akcje służb. Jednym z najbardziej nagłośnionych przypadków była interwencja w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku.23 maja straż pożarna i inne służby weszły do lokalu po otrzymaniu zgłoszenia o możliwym zagrożeniu życia. Konieczne było wyłamanie zamków w drzwiach. Na miejscu okazało się jednak, że alarm był fałszywy.

Wcześniej podobne interwencje miały miejsce również w mieszkaniu prezesa TV Republika Tomasza Sakiewicza oraz na warszawskiej posesji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W obu przypadkach zgłoszenia także okazały się nieprawdziwe. O fałszywych zgłoszeniach i podszywaniu się informował również były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz czy poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji. Policja bada, czy wszystkie zgłoszenia są ze sobą powiązane i kto stoi za ich organizacją. O działaniach służb w sprawie fałszywych alarmów rozmawialiśmy ostatnio z Dariuszem Lorantym, ekspertem ds. bezpieczeństwa, szefem Środkowoeuropejskiego Instytutu Badań i Analiz Strategicznych CIRSA i byłym negocjatorem policyjnym.

Czytaj też:

Zatrzymania po fałszywych alarmach. Były policjant: „To budzi we mnie wątpliwości”Czytaj też:

Łatwogang zdobył się na zaskakujące wyznanie. Chodzi o Nawrockiego i rząd