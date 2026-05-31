Czeka nas unikalne zjawisko na niebie. „Niebieski Księżyc” na koniec maja

Tzw. niebieski Księżyc to zjawisko stosunkowo rzadko – pojawia się na niebie co około dwa, trzy lata. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy w ciągu jednego miesiąca występują dwie pełnie. Tak właśnie jest tym razem – zwróciła uwagę redakcja Telewizji Polskiej (TVP Info).

W maju 2026 roku Polacy byli już świadkami jednej pełni. Przed nimi kolejna – już za około dwa dni.

Oto szczegóły

Tygodnik „Newsweek” wskazał, że pełnia, której tak wyczekują pasjonaci kosmosu, to przeciwieństwo tzw. superksiężyca (czyli sytuacji, gdy satelita znajduje się bardzo blisko Ziemi na swojej orbicie). Wystarczy więc odwrócić te warunki, by zrozumieć, co stanie się za około dwie doby. Pełnia przypadnie na czas, gdy Księżyc znajdzie się najdalej od Ziemi na swojej orbicie (w odległości około 400 tysięcy kilometrów).

Redakcja National Geographic Polska zaznaczyła, że niebieska łuna najlepiej widoczna będzie z perspektywy Ziemian w nocy z 30 na 31 maja, a także z 31 maja na 1 czerwca (z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek).

Wielkie pożary również mogą doprowadzić do pojawienia się „niebieskiego Księżyca”

Warto zaznaczyć, że widok Blue Moon może być dla niektórych rozczarowujący. Bywa, że pełnia ta nie różni się specjalnie od innych, podobnych zjawisk.

Co ciekawe, na jej pojawienie się wpływ mogą mieć też erupcje wulkanów lub rozległe pożary lasów (jeszcze większe niż ten, do którego niedawno doszło pod Warszawą – w rejonie wschodniego Mazowsza). Dlaczego? Drobinki pyłu w atmosferze mogą rozpraszać czerwone światło, sprawiając, że Księżyc przybiera niebieskawy odcień.

Przed erą nowoczesnych kalendarzy fazy Księżyca pomagały wyznaczać terminy prac rolnych i świąt. W niektórych kulturach jednak zjawiska jak Black Moon interpretowane były jako zapowiedź ważnego wydarzenia (lub znak dany przez bóstwo, ostrzeżenie).

