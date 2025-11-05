Superpełnia Księżyca nad Polską. Widać ją będzie gołym okiem

W środę, 5 listopada, na nocnym niebie pojawi się wyjątkowe zjawisko, superpełnia Księżyca, znana też jako Księżyc Bobrów. Naturalny satelita Ziemi zbliży się do naszej planety na odległość 356 833 kilometrów, co będzie najmniejszą wartością w całym 2025 roku.

Superksiężyc rozświetli polskie niebo. To najjaśniejsza pełnia roku

Zjawisko rozpoczęło się o godzinie 14:19, kiedy Księżyc znalazł się w fazie pełni. O 23:30 osiągnie on punkt największego zbliżenia do Ziemi, czyli tzw. perygeum. W tym momencie jego tarcza wydawać się będzie o około 14 procent większa i nawet o 30 procent jaśniejsza niż podczas zwykłej pełni.

Taka zmiana ma swoje bardzo dobre wyjaśnienie w nauce. Jak wyjaśniają astronomowie, orbita Księżyca ma kształt elipsy, dlatego jego odległość od Ziemi waha się pomiędzy 363 a 405 tysięcy kilometrów.

Księżyc Bobrów już dziś. Satelita Ziemi będzie bliżej niż zwykle

Środowa pełnia będzie właśnie tą, podczas której Księżyc znajdzie się w tym roku najbliżej Ziemi. To druga z trzech kolejnych superpełni w 2025 roku. Wcześniejsza była październikowa Pełnia Łowców, a następna będzie grudniowa Zimna Pełnia.

Listopadowe zjawisko nazywane jest Księżycem Bobrów. Nazwa ta ma swoje uzasadnienie. W tradycji północnoamerykańskiej określenie to wiąże się z okresem, w którym bobry przygotowują swoje żeremia przed zimą. W Polsce będzie to najjaśniejsza pełnia roku.

Superpełnia nad Polską. Kiedy i jak oglądać Księżyc Bobrów?

Według synoptyków, warunki do obserwacji będą sprzyjające w większości regionów kraju. Noc z 5 na 6 listopada ma być pogodna w centralnej, południowej i wschodniej części kraju, z niewielkim zachmurzeniem na wybrzeżu.

Zjawisko można będzie podziwiać gołym okiem. Nie będzie najmniejsze potrzeby do użycia teleskopu. Księżyc wzejdzie w Polsce około godziny 17, a zajdzie nad ranem, tworząc efektowną konfigurację z gwiazdozbiorami Oriona i Byka oraz planetą Jowisz.

