Potwierdziło się najgorsze. Prokuratura o zabójstwie 16-latki i zatrzymanym

Mieszkańcy województwa lubelskiego od kilku dni przejmowali się losem zaginionej 16-latki, mieszkanki powiatu bialskiego. Dziewczyna była poszukiwana przez rodzinę, jednak po kilku dniach poszukiwań doszło do tragicznego odkrycia. W piątkowy wieczór odnaleziono jej ciało.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej. Według dotychczasowych ustaleń do zbrodni mogło dojść kilka dni wcześniej. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, śledczy przyjmują obecnie, że śmierć nastolatki nastąpiła prawdopodobnie w środę 3 czerwca.

Młody mężczyzna zatrzymany. Ma usłyszeć zarzut zabójstwa

W niedzielę prokuratura poinformowała o zatrzymaniu osoby podejrzewanej o związek ze śmiercią nastolatki. To młody mężczyzna, który został doprowadzony do prokuratury.

– Zatrzymany został młody mężczyzna. W tej chwili jest przesłuchiwany przez prokuratora, który przedstawi mu zarzut zabójstwa kobiety – przekazał cytowany przez WP rzecznik prokuratury.

Na obecnym etapie śledczy nie ujawniają szczegółów dotyczących relacji między podejrzanym a ofiarą ani okoliczności, które doprowadziły do tragedii. Ze względu na dobro postępowania większość informacji pozostaje objęta tajemnicą śledztwa.

Wiadomo natomiast, że po przedstawieniu zarzutów prokuratura zamierza wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec zatrzymanego tymczasowego aresztowania.

Sekcja zwłok 16-latki ma odpowiedzieć na kluczowe pytania

Kolejnym ważnym etapem śledztwa będzie zaplanowana na poniedziałek sekcja zwłok 16-latki. To właśnie wyniki badań mają pomóc śledczym dokładnie ustalić przyczynę śmierci oraz czas, w którym doszło do zbrodni. Prokuratorzy liczą również, że opinie biegłych pozwolą odtworzyć przebieg wydarzeń poprzedzających śmierć dziewczyny. Od tych ustaleń może zależeć dalszy kierunek prowadzonego postępowania.

Śledztwo jest na wczesnym etapie, dlatego niewykluczone, że w najbliższych dniach pojawią się kolejne informacje dotyczące tej sprawy. Na razie najważniejszym zadaniem śledczych jest zabezpieczenie materiału dowodowego i wyjaśnienie wszystkich okoliczności tragicznej śmierci 16-letniej mieszkanki powiatu bialskiego. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi dożywocie.

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