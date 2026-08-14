Ukraiński gwiazdor celem zamachu w Warszawie. Rosjanie mieli konkretny plan

Polskie służby miały udaremnić przygotowywany w Warszawie zamach na Alberta Wasiliewa, ukraińskiego rapera i wideoblogera występującego jako Kyivstoner. Nazwisko potencjalnego celu podało w piątek RMF FM, powołując się na nieoficjalne ustalenia reportera Krzysztofa Zasady.

Rosjanin zatrzymany na Mokotowie

Podejrzany to 29-letni obywatel Rosji pochodzący z Donbasu. Został zatrzymany 7 sierpnia na ulicy Wołoskiej przez policjantów z warszawskiego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw. W operacji uczestniczyli również kontrterroryści i funkcjonariusze ABW.

Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Według śledczych zlecenie mogło mieć podłoże polityczne.

Premier Donald Tusk poinformował, że zatrzymany miał zostać zwerbowany przez rosyjskie służby. Jego celem był człowiek posiadający obywatelstwo Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, którego szef rządu określił jako „niewygodnego dla reżimu Putina”.

– W ostatniej chwili, dzięki akcji ABW i policji, udało się tej egzekucji, temu zamachowi zapobiec – powiedział Tusk. Premier podziękował również służbom amerykańskim za współpracę. Nazwiska potencjalnej ofiary oficjalnie jednak nie ujawnił. Komunikat KPRM

Rosyjska telewizja mówiła o „likwidacji” rapera

W lipcu rosyjska FSB oskarżyła Kyivstonera o udział w przygotowaniach do ataku dronów na zakład zbrojeniowy w obwodzie moskiewskim. Według rosyjskich służb artysta miał pomagać w organizacji transportu 35 dronów FPV przez Słowację, Polskę i Białoruś. Raper zaprzeczył tym oskarżeniom.

Krótko później w programie rosyjskiej telewizji państwowej Rossija 1 korespondent wojenny Siergiej Zenin stwierdził, że „likwidacja” muzyka będzie „sprawą honoru” rosyjskiego wywiadu. Sugerował również, że Kyivstonera może spotkać los rosyjskiego pilota Maksima Kuzminowa, zastrzelonego w 2024 roku w Hiszpanii.

Kyivstoner zdobył popularność jako wideobloger oraz członek ukraińskiego zespołu Hryby. Później rozpoczął karierę solową i występował w filmach. Po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji publicznie potępił agresję na Ukrainę.

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