Brutalny gang rozbity. Był powiązany z pseudokibicami

Śledztwo, prowadzone pod nadzorem prokuratora pomorskiego pionu PZ PK w Gdańsku, ujawniło, że grupa działała co najmniej od 2022 roku. Według ustaleń śledczych przestępcy mogli wprowadzić na rynek nawet 1,5 tony różnego rodzaju środków odurzających.

Operacja została przeprowadzona pod koniec października na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. W akcji uczestniczyli policjanci z CBŚP, funkcjonariusze komend powiatowych w Lęborku i Chełmnie, a także Straży Granicznej z Ustki. Ze względu na brutalny charakter grupy i jej powiązania z pseudokibicami klubów sportowych z Bydgoszczy i Lęborka, działania wsparły również jednostki kontrterrorystyczne BOA oraz SPKP z Bydgoszczy i Gdańska.

Sukces CBŚP. Brutalny gang rozbity. W mieszkaniach i lokalach znaleziono między innymi broń, amunicję i narkotyki

Podczas przeszukań mieszkań i lokali należących do podejrzanych policjanci znaleźli broń palną z amunicją, kokainę, amfetaminę, marihuanę, a także niebezpieczne narzędzia – m.in. maczety, noże, pałki i atrapy broni.

Zatrzymani, w wieku od 22 do 62 lat, zostali doprowadzeni do Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Prokurator postawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a niektórym także kierowania nią. Część podejrzanych odpowie również za handel narkotykami, wymuszenia rozbójnicze oraz bezprawne pozbawienie wolności.

Brutalny gang rozbity w Polsce. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań

Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 16 osób. Dodatkowo zabezpieczono ponad 170 tysięcy złotych w gotówce na poczet przyszłych kar.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

