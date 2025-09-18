Wielkiego Bu zatrzymano „dosłownie w ostatniej chwili”. Ujawniono kulisy akcji

Poszukiwany w związku z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu narkotykami i kradzieży aut Patryk M. niewiele robił sobie z polskiego wymiaru sprawiedliwości. W mediach społecznościowych chwalił się m.in. tym, że przebywa w Dubaju.

Niemcy. Wielki Bu zatrzymany na lotnisku

12 września Wielki Bu wpadł jednak w ręce służb. „Dzisiaj o godz. 14.10 w Hamburgu zatrzymany został Patryk M., za którym był wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie” – informowała na X Komenda Główna Policji.

„Zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP i współpracy z niemiecką policją. Do zatrzymania doszło na lotnisku, tuż przed planowanym odlotem Patryka M. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich” – podawano w komunikacie.

Onet przekonuje, że do zatrzymania doszło „dosłownie w ostatniej chwili”. Z nieoficjalnych informacji dziennikarze portalu dowiedzieli się, iż mężczyznę namierzono w tym samym dniu, w którym chciał opuścić Niemcy.

Tzw. Łowcy Cieni musieli działać błyskawicznie. Dzięki wsparciu Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP polski sąd, na wniosek prokuratury, wydał Europejski Nakaz Aresztowania Patryka M. Tego samego dnia trafił on do systemu, dzięki czemu Polacy mogli skontaktować się z niemieckimi policjantami i poprosić ich o pomoc.

Wielki Bu w areszcie. Co dalej?

Onet informuje, że kiedy policjanci z Niemiec pojawili się na lotnisku w Hamburgu, Wielki Bu przeszedł już kontrolę bezpieczeństwa i czekał na otwarcie bramki przed wejściem na pokład samolotu. Miało to nastąpić w ciągu kilku kolejnych minut.

Patryk M. miał być całkowicie zaskoczony widokiem policji i nie stawiał oporu przy zatrzymaniu. Prokuratura Generalna w Hamburgu przekazała, że znajduje się on obecnie w areszcie. Tam oczekuje na procedury ekstradycyjne.

– Prokuratura Generalna złożyła wniosek do Hanseatischen Oberlandesgericht o wydanie nakazu aresztowania w celu ekstradycji. W przypadku wydania nakazu aresztowania w celu ekstradycji przez HansOLG osoba ścigana zostanie zapytana podczas ogłoszenia nakazu, czy wnosi sprzeciw. Dopiero potem zostanie podjęta decyzja w sprawie dopuszczalności i zatwierdzenia ekstradycji — tłumaczyła starsza prokurator Melina Traumann, rzeczniczka Prokuratury Generalnej w Hamburgu.

