Morawiecki założy nową partię? Na takie poparcie może liczyć

Od kilku tygodni w Prawie i Sprawiedliwości trwa ostry konflikt między zwolennikami Mateusza Morawieckiego a tzw. „maślarzami”, na których czele stoją m.in. Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek, Jacek Sasin i Patryk Jaki. Podłożem sporu ma być wizja przyszłości partii i poczucie marginalizacji przez stronników byłego szefa rządu. Ale mimo niesnasek ex-premier stanowczo deklaruje: „Nie ma takiej mowy, że się podzielimy, jesteśmy jednością”.

Nie wszyscy wierzą w słowa Morawieckiego. „Mamy radosny czas oczekiwania”

Są jednak i tacy, którzy nie wykluczają, że do podziału dojdzie. – Im bardziej zaprzeczają, że nie chcą rozłamu, tym bardziej jest to podejrzane. Zwłaszcza, że własna partia to dodatkowe 41 jedynek na listach, a część posłów PiS wie, że na biorące miejsca się już nie załapie. To jest potężny argument – stwierdził anonimowo jeden z parlamentarzystów ugrupowania w rozmowie z Interią.

Inny rozmówca portalu zauważa, że jeżeli były premier zamierza naprawdę tworzyć własną formację, to teraz jest na to odpowiedni moment. – Dwa lata do wyborów to optymalny termin na zakładanie nowego ugrupowania, więc jak coś się ma wydarzyć, to teraz lub za chwilę – ocenił. – Mamy więc w PiS radosny czas oczekiwania – dodał.

Takie poparcie Morawieckiemu dają badania. PiS może mieć problem

Zgodnie z tym, co usłyszała od swoich informatorów Interia, wariant oddzielenia się Morawieckiego i jego stronników od PiS ma być już przebadany przez ugrupowanie. Zgodnie z wynikami badań nowa formacja mogłaby liczyć na poparcie w okolicach 8-9 proc., co oznaczałoby dla partii-matki spadek poniżej 20 proc. oraz znaczne zwiększenie straty do Koalicji Obywatelskiej.

Nieco inaczej kształtuje się wynik badania przeprowadzonego w połowie tego tygodnia przez agencję SW RESEARCH na zlecenie Onetu. Rozważenie głosowania na ewentualną partię Morawieckiego zadeklarowało 17,1 proc. badanych, 22,9 nie było w stanie udzielić odpowiedzi, a 60 proc. odrzuciło taką możliwość.

