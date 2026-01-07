Pilna narada kierownictwa PiS. Kaczyński zabrał głos. „Komunikat krótki”

Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie po spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Jak poinformował, wśród poruszonych tematów były kwestie dotyczące spraw bieżących, m.in. gospodarczych, ale głównie rozmowy toczyły się wokół „kwestii dalszego działania i jedności partii w tym działaniu”. – Oczywiście to jest działanie nastawione na wybory – na to, żeby te wybory były zwycięskie – rozpoczął Jarosław Kaczyński.

Kaczyński zabrał głos po naradzie kierownictwa PiS. „To są marzenia naszych przeciwników”

– Nie było innych głosów niż tylko te, które uznawały, że to jest jedyna droga, że tą drogą mamy iść i będziemy szli, że ta droga może i powinna, wręcz musi, doprowadzić nas do sukcesu, do zwycięstwa. To jest w gruncie rzeczy komunikat krótki, ale bardzo ważny, bo te sprawy były często omawiane – kontynuował prezes PiS.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że chociaż merytoryczne dyskusje w partii, dotyczące opracowania programu, będą trwały, to jednocześnie zapewnił, że nie będą miały związku z jakimiś „napięciami, już nie mówiąc o rozłamach w partii”. – To są marzenia naszych przeciwników. Te marzenia się z całą pewnością nie spełnią – powiedział Jarosław Kaczyński.

– PiS z pełnym programem, odwołując się do różnych grup społecznych, różnych potrzeb, ale przede wszystkim do narodu jako całości, pójdzie prostą drogą – drogą odmowy zgody na to, żeby Polska była duszona. I w wymiarze gospodarczym, w wymiarze społecznym, i w tym wymiarze najbardziej podstawowym, dotyczącym naszej suwerenności – podkreślił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS był jedyną osobą, która zabrała głos w czasie wydarzenia, ale obecni byli również m.in. Elżbieta Witek, Beata Szydło, Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki.

