Tusk ogłosił spotkanie z Nawrockim. Szef Kancelarii Prezydenta nie potwierdza

– Będę rozmawiał z prezydentem o tym, jaka rola jest dla prezydenta, jaka jest rola dla rządu w tym procesie w dalszych dniach, także na pewno jeszcze w tym tygodniu dojdzie do naszego spotkania. Szczegóły będziemy ustalali, ale właśnie przed chwilą zdecydowaliśmy, że w tym tygodniu do tego spotkania dojdzie – powiedział Donald Tusk po spotkaniu „Koalicji Chętnych” w Paryżu.

Co ze spotkaniem Donalda Tuska z Karolem Nawrockim?

Mniej więcej w tym samym czasie gościem Polsat News był Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Karola Nawrockiego. – Pan prezydent jest otwarty na to spotkanie, jak pan premier będzie chciał się dodzwonić, wybierze ten numer, a nie tylko będzie mówił. Ja rozmawiałem jeszcze przed świętami z panem prezydentem na ten temat i mówił, że nie było żadnego telefonu – mówił Bogucki.

Szef Kancelarii Nawrockiego zaznaczył, że Tusk w dalszym ciągu nie dzwoni i „dla chcącego nic trudnego”. – Jeżeli chce się dodzwonić, to się na pewno dodzwoni – przekonywał Bogucki. Polityk wyjaśniał, że „gdyby dzisiaj była bezpośrednia prośba o spotkanie, to tak, jak było to przynajmniej dwukrotnie, Nawrocki jest otwarty, żeby rozmawiać z polskim premierem i jest to oczywiste”.

Zbigniew Bogucki o „refleksji po zbyt długim czasie”. Coraz bliżej ws. spotkania ze służbami

– Ten, kto chce rozmawiać, a rozumiem, że chęć takiej rozmowy wyraził pan premier Tusk i bardzo dobrze, chociażby w zakresie służb, tutaj też jest potrzeba spotkania, przychodzi wreszcie refleksja po dłuższym czasie, zbyt długim, że z prezydentem powinni się spotkać szefowie służb, resortowi ministrowie, żeby o bezpieczeństwie rozmawiać – wyjaśniał szef Kancelarii Prezydenta. Bogucki dodał, że „coraz bliższe wydaje się spotkanie ze służbami”.

Czytaj też:

Nawrocki odpowiedział na zaczepkę Tuska. Obaj pisali o PutinieCzytaj też:

Tusk komentuje inflację. Przytyk do prezydenta