Dymisja szefowej MEN? Donald Tusk z jasną deklaracją

Donald Tusk miał dokonać rekonstrukcji rządu przed wakacjami. Ze stanowiskiem miała się m.in. pożegnać szefowa MEN. Premier miał oczekiwać od Barbary Nowackiej „większej stanowczości przy podejmowaniu decyzji”. Sprawa miała dotyczyć m.in. edukacji zdrowotnej, która mimo innych zapowiedzi została przedmiotem nieobowiązkowym. Do końca marca z kolei miała zapaść decyzja ws. wiceminister edukacji narodowej Katarzyny Lubnauer.

Rekonstrukcja rządu miała oprócz kierownictwa MEN objąć minister kultury Martę Cienkowską oraz szefową resortu zdrowia Jolantę Sobierajską-Grendę. Tusk, wracając samolotem z Rady Europejskiej, odniósł się do sprawy. – Nie wiem, skąd wzięła się ta plotka. Wiem, że niektóre media zaczęły rozpisywać się o moich ambitnych planach kolejnej rekonstrukcji rządu, ale nie mam w tej chwili takich planów – zapewnił premier.

Szefowa MEN straci stanowisko? Barbara Nowacka o szczegółach rozmowy z Donaldem Tuskiem

Wcześniej w Polsat News o sprawie mówiła Nowacka. Szefowa MEN tłumaczyła, że „każdy minister, w dowolnej chwili, może być przez Tuska odwołany, więc dowiedzą się tego po prostu od szefa rządu”. – Nie wiem tego, bardzo mi przykro – powiedziała z kolei Nowacka poproszona o odniesienie się do zarzutów, za które miałaby stracić stanowisko. Minister edukacji narodowej ironizowała, że „nie wie, skąd dziennikarze mają takie informacje, ale na pewno są świetne”.

Nowacka ujawniła też, jaki temat został poruszony podczas rozmowy z Tuskiem w szerszym gronie. – Dotyczyła tego, że ze względu na to, że wiele partii koalicyjnych jest zainteresowanych zakazem telefonów w szkołach. Prośba premiera była, żeby ten fragment, który zapowiedzieliśmy w ramach projektu poselskiego Koalicji Obywatelskiej dotyczącego ograniczenia dostępu do social mediów, był procedowany jako rządowy – podsumowała szefowa MEN.

