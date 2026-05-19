Eksperymentalna prognoza dla Polski. Takie będą wakacje 2026

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadów. Jak wynika z przewidywań ekspertów, zarówno w czerwcu, lipcu, jak i sierpniu w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza prawdopodobnie będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020, a miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

Eksperymentalna prognoza pogody dla Polski. Nowy model IMGW

Co to konkretnie oznacza? Średnia temperatura w czerwcu wyniesie:

od 15,2 do 16,3 stopni Celsjusza w Gdańsku,

od 15,1 do 16,5 stopni w Suwałkach,

od 17,1 do 18,3 w Warszawie,

od 16,3 do 18,1 w Zielonej Górze;

od 17,2 do 18,2 w Krakowie.

Z kolei w lipcu należy spodziewać się następujących wartości na termometrach:

w Gdańsku – od 17,8 do 18,8 stopni Celsjusza;

w Suwałkach – od 17,5 do 18,7 stopni;

w Warszawie – od 19,2 do 20,3 stopni;

w Zielonej Górze – od 19 do 19,9 stopni,

w Krakowie – od 19,2 do 19,9 stopni.

Ilu kresek na termometrach należy spodziewać się w sierpniu?

w Gdańsku – od 18,2 do 18,8 stopni Celsjusza;

w Suwałkach – od 17,2 do 17,9 stopni;

w Warszawie – od 18,6 do 19,2 stopni;

w Zielonej Górze – od 18,4 do 19,5 stopni;

w Krakowie – od 18,1 do 19,1 stopni.

Prognoza obejmuje także wrzesień 2026. W tym przypadku średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

To oznacza, że termometry będą wskazywać następujące wartości: Gdańsk – od 14,3 do 15,1 stopni Celsjusza; Suwałki – od 12 do 13,7 stopni, w Warszawie – od 13,3 do 14,8 stopni; Zielona Góra – od 13,2 do 15,2 stopni; Kraków – od 13 do 14,7 stopni.

