MSZ reaguje na działania Izraela wobec Polaków. Oczekuje „pilnego wyjaśnienia”

20 maja resort spraw zagranicznych wydał oświadczenie, w którym poinformował, że „z dużym zaniepokojeniem obserwuje działania podejmowane przez siły zbrojne Izraela wobec aktywistów uczestniczących w rejsie tzw. Global Sumud Flotilla, którego deklarowanym celem jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy” .

Poinformowano również, że „polskie służby konsularne w placówkach w Grecji, Turcji i Izraelu na bieżąco monitorują aktualną sytuację i pozostają w gotowości do ew. udzielenia pomocy obywatelom RP w ramach obowiązującego porządku prawnego” . Dodano także, że MSZ jest w stałym kontakcie z koordynatorami akcji Global Sumud Flotilla.

Polskie ministerstwo zwróciło również uwagę, że „jedną z fundamentalnych zasad prawa morza jest wolność żeglugi na wodach międzynarodowych, na których statki podlegają wyłącznej władzy i jurysdykcji państw bandery” .

Resort podkreślił, że nie mogą też być podejmowane działania, które łamią międzynarodowe prawo humanitarne i „uniemożliwiają dostarczenie niezbędnej pomocy cywilom” . Polska oczekuje również „pilnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności przeprowadzenia akcji” .

MSZ odradza wyjazdy na Bliski Wschód

W wydanym komunikacie MSZ poinformowało, że odradza obywatelom wyjazdy do Izraela, Palestyny oraz Strefy Gazy.

„Osoby, które się na nie decydują, czynią to na własną odpowiedzialność, a podjęcie decyzji o wyjeździe może nieść ze sobą nieprzewidywalne konsekwencje” – dodano.

Przedstawiciele Polski zatrzymani przez Izrael

Przypomnijmy, we wtorek rzecznik flotylli potwierdził, że polska delegacja została zatrzymana przez siły izraelskie – poinformowała TVP Info. Są to Agata Wisłocka, Łukasz Kozak i Kareem Awad. W akcie solidarności z palestyńskimi więźniami oraz w geście sprzeciwu wobec agresji Izraela Kozak rozpoczął 18 maja strajk głodowy. Tę samą metodę oporu oraz walki o wolność przyjmują więźniowie z Palestyny.

Z kolei 19 maja delegacja Global Sumud Polska poinformowała, że siły izraelskie staranowały łódź Sirius płynącą pod polską banderą. „Nie mamy potwierdzonych informacji o stanie załogi i potencjalnych obrażeniach (...). Żądamy natychmiastowych działań rządu RP w celu ochrony uczestników flotylli. Domagamy się reakcji na atak izraela na łódź płynącą pod polską banderą” - przekazano.

