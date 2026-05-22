Prowadzący TV Republika przeszli samych siebie. „Byli już Zorro, teraz więźniowie”

W środę 20 maja miał miejsce wieczorny program publicystyczny Telewizji Republika – „W punkt”. Na koniec dyskusji zwykle dochodzi do zapowiedzi magazynu satyrycznego „Piachem w tryby”, który emitowany jest jako następny w ramówce. W środę prowadzący Piotr Lisiewicz i Jakub Maciejewski pojawili się w pomarańczowych strojach, które są charakterystyczne dla amerykańskiego więziennictwa.

Do tego mieli ze sobą tabliczki, które osoby aresztowane trzymają podczas policyjnych portretów. Komentatorzy zabrali też tekturową podobiznę ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Towarzyszył im Maciej Gnatowski, znany jako Wujek Samo Zło. Raper był jednak ubrany po cywilnemu. – Paczki do więzienia wysyłajcie, widzowie Republiki, jak nas wsadzą – mówił Maciejewski.

Wymowne stroje prowadzących w TV Republika. Tak chcą „uwolnić Sakiewicza z więzienia”

– Wszyscy powinni mieć takie stroje, żeby nie narażać zwiększenia długu publicznego. Jest tak duży, że każdy musi kupić dla siebie sam – komentował Lisiewicz. Kombinezony miały być m.in. odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób uwolnią Tomasza Sakiewicza z więzienia. To reakcja na jego przesłuchanie w prokuraturze. Z kolei już w samym programie zaśpiewano przeróbkę piosenki „siekiera, motyka”. W ramach rymowanki Donaldowi Tuskowi zarzucono, że „wszystkim wyprał mózg”.

Premiera nazwano również „rudym zbójcą”. Zaśpiewano także, że szef polskiego rządu „jest kaput”. Lisiewicz przekonywał, że „nie da się ich nastraszyć”. To nie pierwszy raz, kiedy razem z Maciejewskim decydują się na przebranie. Tydzień wcześniej w środę prowadzący „Piachem w tryby” przebrali się za Zorro. Gnatowski wniósł wówczas kartonową figurę przedstawiającą ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

TV Republika z nietypowymi prowadzącymi program. Charakterystyczne przebrania i figury z kartonu

Wujek Samo Zło miał również przypięta odznakę szeryfa w kształcie gwiazdy. Tekturowe sylwetki i przebrania Lisiewiczowi i Maciejewskiemu towarzyszą regularnie. Dwa tygodnie wcześniej był to Włodzimierz Czarzasty, który miał urodziny, a komentatorzy mieli charakterystyczne czapeczki. Na początku kwietnia prowadzący program w TV Republika przebrali się z kolei za sprzątaczki.

