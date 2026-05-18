Szef TV Republika wydał oświadczenie. Sakiewicz: Na prośbę przyjaciół

Tomasz Sakiewicz w mediach społecznościowych opublikował oświadczenie, które składa – jak sam napisał – „na prośbę przyjaciół”. „Nie mam myśli samobójczych, mój nastrój wręcz się ostatnio poprawia a paru przestępców w mundurach to nic w porównaniu z tym czym była walka z bezpieką, moje zdrowie też jest niezłe, może nawet wrócę do treningów krav magi” – czytamy na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Szef TV Republika wydał oświadczenie. „Nie zamierzam stwarzać czynnego oporu”

„Przy ewentualnych interwencjach policji nie zamierzam stwarzać czynnego oporu. Od siebie jeszcze dodam, że nie zamierzam ograniczać kontaktów z płcią piękną. W dniu napadu policji na moje biuro w mieszkaniu były cztery kobiety w tym żona i teściowa. I choć zdaje sobie sprawę, że wizyta u mnie w mieszkaniu – biurze może być uznana obecnie za sport ekstremalny zapraszam wszystkich, których do tej pory zapraszałem. Psów nie mam w Warszawie. Bliższe kontakty z nimi pozostawiam działaczom Koalicji Obywatelskiej. Uśmiechnijcie się brygada…” – napisał właściciel TV Republika.

Tomasz Sakiewicz wydał oświadczenie kilka dni po tym, gdy głośno stało się o zgłaszaniu fałszywych alarmów, które skutkowały m.in. interwencją w mieszkaniu właściciela TV Republika. W sobotę 16 maja policja poinformowała, że został zatrzymany 53-letni mężczyzna.

„Zgromadzony materiał wskazuje, że doszło do nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych mężczyzny oraz dostępu do wykorzystywanej przez niego poczty elektronicznej. Przeprowadzone czynności i szczegółowa analiza materiału dowodowego nie potwierdzają jego bezpośredniego i świadomego udziału w rozsyłaniu fałszywych wiadomości o zagrożeniu życia i zdrowia. W związku z powyższym mężczyzna został zwolniony, a jego status procesowy zostanie zmieniony na pokrzywdzonego” – czytamy w komunikacie policji.

Jak zaznaczono, postępowanie ma charakter rozwojowy, a policjanci kontynuują intensywne działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów. „Materiały wskazują na to, że doszło do działań na szeroką skalę, które wymagały odpowiedniego zaplanowania i koordynacji czasowej” – czytamy.

